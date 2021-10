Adnet imita Bolsonaro e pede volta do WhatsApp: "precisando espalhar fake news"

Após a queda do WhatsApp, Marcelo Adnet imitou a voz de Jair Bolsonaro para pedir a volta do aplicativo a Mark Zuckerberg

Após a queda do WhatsApp, Marcelo Adnet começou a publicar conteúdos engraçados em seu perfil no Twitter. Em um deles, imita a voz de Jair Bolsonaro em “conversa” com Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.

“Fala Marcos, aqui é o Bolsonaro, presidente do Brasil. Tô sem andar de moto agora, então tô podendo falar. Tô precisando espalhar uns memes, umas fake news… E não tô conseguindo por causa da queda disso aí. Se você puder me ajudar nessa questão, vou ficar muito feliz, Bezos… Mark”, brinca.

Além de ironizar sobre o compartilhamento de informações falsas, também abordou as “motociatas” do presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recado de Jair a Marcos pic.twitter.com/S6A5IPbk1G — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) October 4, 2021

O humorista ainda publicou uma série de sambas em referência à queda do WhatsApp. “Alô nação tuiteira, chegou a hora. Caiu, ô meu Deus, caiu o Zap Zap do meu povo. Pensei que era problema do Wi-fi”, canta.

O aplicativo de mensagens está fora do ar desde o início da tarde desta segunda-feira, 4, junto com o Facebook e o Instagram. Ainda não há previsão para que as redes sociais voltem a funcionar.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível”, escreveu o WhatsApp no Twitter.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto WhatsApp e Instagram ficam fora do ar nesta segunda-feira, 4

Downdetector aponta instabilidade em Whatsapp, Facebook e Instagram

WhatsApp segue fora do ar hoje, 4, e não há previsão de quando deve voltar

Telegram apresenta instabilidade após queda do WhatsApp

Tags