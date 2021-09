Ex-funcionários do BBB acusam Boninho de assédio moral, afirma colunista

De acordo com Fábia Oliveira, colunista do "O Dia", ex-funcionários do Big Brother Brasil acusam Boninho de assédio moral

Ex-funcionários do "Big Brother Brasil" entraram na justiça contra Boninho. De acordo com o grupo de prestadores de serviço, o diretor de televisão assediou moralmente de alguns câmeras. As informações foram divulgadas por Fábia Oliveira, colunista do "O Dia".

Os profissionais, que são de uma empresa terceirizada, alegam que o responsável pelo reality show costumava gritar e ofender os trabalhadores.

Em trecho do documento da ação trabalhista, ele teria agarrado uma pessoa pelo casaco depois que ela pediu ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda da câmera que estava presa no trilho em que se movimentava.

Além disso, haveria questões que envolvem a insalubridade do trabalho, como longas horas de expediente e poucas condições de higiene. O grupo ainda declarou que existiam ratos, morcegos, aranhas, gambás e outros animais dentro do corredor em que ficavam.

Outro relato seria que as saídas de emergência ficavam trancadas e inviabilizava uma possível fuga do ambiente. A TV Globo negou as acusações ao dizer que todos os relatos são falsos.



