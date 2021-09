Angelina Jolie é flagrada com The Weeknd; rumores de namoro aumentam

A atriz Angelina Jolie e o rapper The Weeknd foram flagrados juntos, em um restaurante italiano de Los Angeles, no sábado, 25 de setembro

A atriz Angelina Jolie e o rapper The Weeknd foram fotografados juntos em um restaurante italiano de Los Angeles neste sábado, 25 de setembro. Em junho deste ano, também foram flagrados no mesmo lugar.

Com os encontros, os rumores de um possível romance aumentaram nas redes sociais. De acordo com o portal Daily Mail, eles chegaram separados, mas foram embora no mesmo carro.

Na primeira vez em que se encontraram, os artistas se esconderam dos paparazzis. Entretanto, desta vez, saíram do local diante dos fotógrafos.

Angelina Jolie e The Weeknd não confirmaram as informações. Se houver divulgação oficial, será o primeiro relacionamento da atriz após sua separação com Brad Pitt em 2019. O rapper já namorou a cantora Selena Gomez e a modelo Bella Hadid.

