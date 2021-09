Globo nega que tenha feito convite a Tadeu Schmidt, favorito para substituir Tiago Leifert no BBB 22

Apesar do favoritismo do público para Tadeu Schmidt ser o substituto de Tiago Leifert no BBB 22, a TV Globo negou que tenha feito o convite. Reality show segue sem apresentador definido para o ano que vem

O apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, tem sido um dos favoritos do público para substituir Tiago Leifert no Big Brother Brasil (BBB) 22 desde que foi anunciada sua saída da TV Globo na última quinta-feira, 9. Apesar do favoritismo, a emissora negou o convite, estando o reality ainda sem apresentador definido para 2022.

A emissora informou por meio de comunicado que não estão definidos ainda os apresentadores do BBB 22 e do The Voice Brasil, ambas atrações apresentadas por Leifert. Marcos Mion tem sido outra aposta, porque possui experiência apresentando reality shows.

Outro nome ventilado é André Marques, que já era o substituto oficial do programa caso o apresentador titular precisasse faltar. Ana Clara, que apresenta o Rede BBB, também tem sido um dos nomes especulados pelo público.



Há 15 anos na TV Globo, Tiago deixará a emissora no final deste ano, após o fim da exibição de The Voice Brasil. Nas redes sociais, publicou um texto de despedida:

“Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo”, escreveu.

