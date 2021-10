Faustão na Band será em horário nobre, terá as bailarinas e mais novidades

Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, quinta-feira, 30, a emissora Bandeirantes anunciou sua nova grade de programação, que inclui o programa Faustão na Band, liderado por Fausto Silva.

As famosas dançarinas participarão do programa, que está previso para ir ao ar de segunda a sexta, em horário nobre, provavelmente na faixa de 20h30min a 22h45min.

O horário esperado para Faustão na Band é ocupado há 12 anos pelo pastor R.R. Soares. O diretor do programa, Cris Gomes, também ex-contratado da Globo, afirmou no evento de anúncio que mais de 300 profissionais diversos estão envolvidos.

“É um dos maiores projetos de nossas carreiras”, disse. Quadros e atrações não foram revelados, mas o diretor divulgou que haverá reportagens por todo o País e recursos 3D e de computação gráfica.

Faustão deixou a Globo e foi para Band

Em comunicado de julho, a Band declarou que o programa de Fausto estrearia em janeiro de 2022. O apresentador entrou para a grade de programação da emissora após 32 anos de trabalho na Rede Globo. Em janeiro deste ano, foi anunciado que o apresentador não renovaria seu contrato.



Outras novidades anunciadas pela Band hoje, 30

Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, também ex-Globo, foram os responsáveis por apresentar as novidades da emissora paulista nesta quinta. Além do “Faustão na Band”, foi confirmada a permanência do reality culinário “MasterChef Brasil” e a adição de “The Chef com Edu Guedes” nas manhãs, “Duelo de Mães” aos sábados e “Melhor da Tarde” diariamente.

Dois novos programas foram divulgados. O noturno “1001 Perguntas” será comandado por Zeca Camargo e terá o formato de quiz show. “É uma competição saudável. Sempre serão duas duplas competindo com muita animação”, explicou o apresentador. Já o humorístico “Perrengue na Band” irá ao ar nas noites de domingo a partir de 7 de novembro.



