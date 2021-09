SBT divulga data de estreia do remake de A Usurpadora; veja horário

A nova versão de A Usurpadora será exibida diariamente a partir da próxima quarta-feira, 6 de outubro, após Chiquititas. Sandra Echeverría interpretará as gêmeas Paola e Paulina.

Após a exibição de um episódio especial da nova versão de A Usurpadora nesta quarta-feira, 29 de setembro, o SBT anunciou que a telenovela irá ao ar diariamente no horário nobre na grade de programação. O remake será transmitido a partir da próxima quarta-feira, 6 de outubro, após o último capítulo de Chiquititas. Novela começa às 21 horas (horário de Brasília), com duração de cerca de 60 minutos.

Com apenas 30 minutos de exibição, o capítulo especial foi um sucesso nas redes sociais. No Twitter, alguns telespectadores comemoraram o horário de exibição e o fato de não haver cortes, já que, nessa hora, a classificação de 14 anos é permitida. A refilmagem possui apenas 25 capítulos, e é um remake moderno da obra icônica de Inés Rodena, clássico de 1998 imortalizado pela atriz Gaby Spanic. A nova produção foi criada pela Televisa em setembro de 2019.

Remake de A Usurpadora: enredo da história

Na trama, as personagens gêmeas Paola e Paulina serão interpretadas por uma nova atriz, a Sandra Echeverría. Outro personagem que também sofrerá alteração será o de Carlos Daniel, que na primeira versão recebeu vida por Fernando Colunga. No remake, o papel será interpretado pelo galã da TV latina, Andrés Palacios.

O enredo conta a história de Paola Miranda, que descobre ter uma irmã gêmea e arma um plano para Paulina assumir seu lugar para que ela possa finalmente recomeçar a vida com seu amante. Com o objetivo de matar Paulina para forjar a própria morte, a vilã a sequestra e a obriga a se passar por ela na casa de seu marido. Mas o plano acaba dando errado e saindo do seu controle.

