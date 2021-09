Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento com Thiago Lopes

Andressa Urach anunciou o fim de seu casamento com Thiago Lopes nesta sexta-feira, 24. Em publicação no Instagram, ela pediu que seus seguidores não fizessem questionamentos. “Eu e meu esposo estamos nos separando! Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, escreveu ela, que está grávida do empresário, esperando seu segundo filho, Leon.

Thiago ainda não se manifestou sobre o fim do relacionamento. Fotos do casal, inclusive da cerimônia de casamento, permanecem disponíveis nos perfis dos dois no Instagram. Eles se casaram em dezembro do ano passado, um mês após anunciarem namoro. Em agosto último, revelaram a gravidez.

“Não sou feminista”, diz Andressa Urach

A modelo de 33 anos se envolveu em polêmica nos últimos dias após afirmar não ser feminista e ter orgulho de ser submissa ao então marido. “Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele. Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele”, anunciou.

Ao retornar à competição Miss Bumbum, desta vez como sócia, garota-propaganda e apresentadora, Andressa usou um colar de pingentes grandes que formavam o nome do ex-marido. “Colar com o nome do seu dono. Gosto assim”, escreveu Thiago em publicação no Instagram com uma fotografia da então esposa usando a joia.



