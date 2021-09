Mirela aceita casar com Yugnir após 3 términos, 'muitas mentiras e farras'

Yugnir entregou um buquê de flores à Mirela, fez o pedido e se declarou. Eles voltaram a ficar juntos no último dia 14. Em agosto, a youtuber culpou 'muitas mentiras e farras' pelo fim do relacionamento.

Ex-participantes do Power Couple Brasil, Mirela Janis e Yugnir Ângelo estão noivos. O empresário, de 34 anos, pediu a dançarina, 23, em casamento nesta quinta-feira, 23. “Fui pega de surpresa no meio do job de hoje. Agora sim é oficial. Eu disse sim!”, escreveu ela em publicação no Instagram. Nos comentários, Yugnir respondeu: “Que seja para sempre”.

Uma amiga do casal registrou o momento em que Yugnir entrega um buquê de flores a Mirela, faz o pedido e declara: “Vim agradecer pelo voto de confiança que você me deu. Sei que não foi fácil, sei que tem o julgamento das pessoas na Internet, você trabalha com isso. Vim agradecer e mostrar que eu realmente tenho muito amor por você e quero para sempre você na minha vida”. O momento foi acompanhado por um saxofone.

Yugnir e Mirela voltaram a ficar juntos no último dia 14. Em agosto, a youtuber culpou “muitas mentiras e farras” pelo fim do relacionamento. Ele então a procurou nas Maldivas, país asiático, para assumir a culpa pelo fim da relação. “Eu que não soube dar o valor que realmente ela merece. Eu vim aqui pedir perdão à Mirela pelas coisas que eu já fiz com ela no passado, até mesmo pelas coisas que ela pensa que eu fiz”, admitiu ele, à época.



