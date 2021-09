Hamburgueria em Fortaleza usa humor na internet para conquistar clientes

Forma de lidar com os consumidores é vista como importante para divertir e acolher aqueles que buscam o hambúrguer da Mentawaii Surf Burguers; caso de cliente que confundiu álcool em gel com molho viralizou

Você já viu uma maionese temperada de cor transparente? Caso não tenha visto ainda, não se preocupe. Não tem. Mas uma cliente da hamburgueria Mentawaii Surf Burgers imaginou que o sachê de álcool gel que o estabelecimento enviou juntamente com o alimento era, na verdade, um molho e acabou colocando no sanduíche. O caso viralizou nas redes sociais nesta semana e o mais inusitado foi a forma com que a hamburgueria reagiu ao episódio.

Após se deparar com a situação e com o cheiro do hambúrguer harmonizado com álcool gel, a cliente entrou em contato com o estabelecimento, explicou o caso e pediu desconto em um novo sanduíche. A reação da empresa não foi outra: levou na brincadeira e no humor. "Você não percebeu antes de comer?", indagou o atendente da hamburgueria. Outro lanche foi enviado para a mulher.

"Desde o começo da pandemia, a gente quis fazer a nossa parte. No começo, enviávamos a cartinha com outra mensagem juntamente com o álcool gel para que o cliente pudesse fazer a assepsia das mãos. Depois do episódio passamos a mandar (a carta) avisando que se tratava de álcool gel", explicou o proprietário e diretor de marketing da empresa, Filipe Feijó, ao O POVO.

Quase um ano depois, a hamburgueria não deixou de enviar o álcool gel com seus produtos, mas agora alerta os clientes para que eles não repitam o mesmo feito. O POVO recebeu um hambúrguer e a carta que orienta os desavisados. No bilhete, a Mentawaii Surf Burguers explica que o sachê transparente é, na verdade, álcool gel, e não maionese temperada ou qualquer outro tipo de molho.

A carta alerta o cliente para não colocar o álcool dentro do sanduíche como molho, da mesma forma que a cliente fez. (Foto: Neto Ribeiro / O POVO )



Outros episódios semelhantes tornaram a acontecer. Com o objetivo de fazer uma surpresa no Dia dos Namorados para o companheiro, uma cliente encomendou um hambúrguer que fosse entregue na casa do namorado. No pedido, a mulher solicitou que a hamburgueria escrevesse uma carta a mão felicitando o parceiro pela data especial. Entretanto, ela esqueceu de fazer o pagamento online e o namorado teve de pagar o pedido ao recebê-lo em sua residência.

"Agora já era. Uma hora dessas ele já está devidamente alimentado e com 50 reais a menos na conta. Faz um pix pra ele", brincou o estabelecimento no diálogo com a cliente. Filipe explicou que a forma extrovertida de tratar os consumidores é uma das marcas da empresa para que as pessoas vejam a 'vibe' da Mentawaii Surf.





E basta passear pelo Instagram da Mentawaii Surf Burguer que é possível conferir outros casos igualmente cômicos. Há quatro anos no mercado e com ação em quatro cidades, sendo três no Ceará (Fortaleza, Itaitinga e Crato) e uma na Paraíba (João Pessoa), a hamburgueria acredita que este tratamento informal oferecido à clientela favorece o fortalecimento do vínculo entre marca e público.

"A gente tem um acervo enorme aqui de casos como esses. Cada vez mais que os clientes veem esse tipo de relacionamento, eles brincam mais e a gente gosta de interagir desta forma para criar mais um laço com o consumidor", garantiu o empresário.

"Nosso Instagram não é um perfil de uma lanchonete, é de entretenimento. O nosso objetivo é fazer com que o cliente se sinta em um local legal, mesmo que em um ambiente online. Então a galera segue a gente e, muitas vezes nem é, mas acaba virando nosso cliente por conta das brincadeiras, por conta da nossa vibe. A gente gosta muito disso. Nosso atendimento é diferenciado. A gente não quer só vender hambúrguer, queremos que o cliente se sinta bem", completou Filipe.

