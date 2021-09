Jennifer Lawrence está grávida do primeiro filho, anuncia revista

A gravidez de Jennifer Lawrence foi confirmada nessa quarta-feira, 8, por um representante da atriz estadunidense. Este é o primeiro filho de Jennifer. O pai do bebê é o diretor de galeria de arte Cooke Maroney

A atriz estadunidense Jennifer Lawrence, de 31 anos, está grávida de seu primeiro filho. A informação foi confirmada nessa quarta-feira, 8, por um representante da artista à revista People.

O pai do bebê é o diretor de galeria de arte Cooke Maroney, com quem Jennifer mantém um relacionamento desde 2018. Os dois se casaram em outubro do ano seguinte em uma cerimônia para 150 convidados, incluindo celebridades como Adele, Kris Jenner e Emma Stone.

Ainda ontem, a Netflix divulgou um trailer para “Não olhe para cima”, novo filme em que Jennifer contracena com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Chris Evans e outros. No roteiro, a atriz interpreta parte de uma dupla de astrônomos que precisam avisar ao mundo sobre um cometa que se aproxima da Terra e irá destruir o planeta.



