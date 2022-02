Depois de quanto tempo de uso devo descartar a máscara PFF2?

Além da vacina, as máscaras são a principal maneira de se proteger da Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron, máscaras do modelo PFF2 ou N95 estão sendo as mais indicadas para evitar a transmissão do vírus. Elas são as que mais protegem em locais abertos e, principalmente, em espaços fechados e sem ventilação. Apesar de ser descartável, ela pode ser utilizada mais de uma vez. Mas como saber quando devemos descartar a máscara PFF2?

Para saber se é possível reutilizar o respirador, é preciso ficar atento a essas características:

1. A máscara está visivelmente suja ou úmida?

2. O respirador tem algum rasgo?

3. Os elásticos estão esticados e não ajudam mais a vedar a máscara no rosto?

4. O clipe nasal está quebrado?

5. Caso a resposta a algumas dessas perguntas seja sim, é hora de descartar a máscara PFF2. Esses critérios são recomendados pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) e pela Anvisa, na nota técnica 04/2020.

No entanto, se a máscara foi utilizada poucas vezes e ainda está em perfeita condição, sem comprometimento da vedação no rosto, é possível utilizá-la por até 15 vezes, de acordo com o perfil "Qual Máscara", no Instagram, mantido pela doutoranda em saúde pública Beatriz Klimeck.

Para usar repetidas vezes, é preciso deixar a máscara em um ambiente arejado de três a sete dias. Por isso, é recomendado que o indivíduo tenha mais de uma máscara PFF2 para fazer o revezamento. Segundo o CDC, esse tipo de respirador não deve ser lavado, colocado no microondas, ou entrar em contato com qualquer tipo de substância desinfetante. Isso pode danificar o material da máscara e prejudicar a sua eficácia.

Descarte responsável

Identificando que a máscara deve ser descartada, é importante também se ater a melhor maneira de fazer isso. Segundo recomendações da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a pessoa que fará o descarte deve segurar a máscara apenas pelos elásticos, colocá-la dentro de dois sacos plásticos e jogá-la no lixo sanitário, ou seja, aquele que fica no banheiro. Depois disso, é necessário lavar as mãos com água e sabão.

