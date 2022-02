Covid-19: janeiro registra maior número de casos no Ceará desde o início da pandemia

Janeiro foi o mês com o maior número de casos confirmados por Covid-19 no Ceará desde o início da pandemia de Covid-19, de acordo com dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), consolidados na manhã desta quinta-feira, 3. No total, o primeiro mês de 2022 registrou 181.602 episódios confirmados da doença.

Anteriormente, o maior registro em um único mês havia acontecido na segunda onda da crise na saúde, quando quase 139 mil casos foram confirmados em abril de 2021 no Estado. No mesmo ano, março (127,2 mil) e maio (129,3 mil) completam o ranking do maior número de casos da doença. Na primeira onda, as contaminações atingiram o pico em maio de 2020, quando quase 70 mil cearenses foram atingidos pela doença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação às mortes em decorrência da Covid-19, a maior média móvel aconteceu no dia 13 de maio de 2020, com índice de 138,57. Na segunda onda, os números chegaram próximo a média móvel de 124 óbitos e neste mês de janeiro, o pico chegou a 26,85 episódios, no último dia 25. Neste ano, de acordo com o último boletim da Sesa, a maioria dos óbitos aconteceu em pessoas com mais de 60 anos, do sexo masculino e com doenças crônicas pré-existentes.

No atual momento da pandemia, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste (C4) divulgou recomendação para que os estados nordestinos cancelem o feriado de Carnaval deste ano, assim como aconteceu em 2021. Aconselha-se ainda a proibição de festas privadas e quaisquer tipos de shows que possam gerar aglomerações, assim como um reforço no uso de máscaras e na vacinação contra a Covid-19.

Sobre o assunto Brasil supera marca de 70% da população vacinada com duas doses

Menino de 2 anos morre vítima de Covid-19 em Juazeiro do Norte

O governador Camilo Santana (PT) informou na última quinta-feira, 2, que haverá uma parceria entre Ministério Público e os órgãos de segurança pública do Estado para fiscalizar os eventos neste período. "A operação Carnaval (2022), que sempre tivemos, vai ocorrer no sentido de evitar qualquer tipo de celebração", apontou.

O Ceará soma 1.160.180 casos confirmados de Covid-19 e 25.368 pessoas que morreram vítimas da infecção pela doença no Estado desde o começo da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. Os dados são da última atualização da plataforma IntegraSUS, às 10h13min desta quinta-feira, 3. Uma morte foi ocasionada pela doença nas últimas 24 horas no Estado.



Tags