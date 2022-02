Espanha eliminará obrigação de uso da máscara ao ar livre

Um dia antes, o tema será discutido e previsivelmente aprovado no conselho interterritorial, instituição que inclui o governo e representantes das regiões, que na Espanha têm competência na área de saúde pública.

A Espanha eliminará a partir da próxima terça-feira (8) a obrigação do uso de máscara ao ar libre, uma medida adotada em dezembro para combater o aumento de contágios de covid-19, graças aos atuais indicadores sanitários, anunciou nesta sexta-feira a ministra da Saúde, Carolina Darias.

"Na próxima terça-feira levaremos ao conselho de ministros o decreto real com base no qual eliminaremos a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos", afirmou Darias à rádio Cadena SER.

Um dia antes, o tema será discutido e previsivelmente aprovado no conselho interterritorial, instituição que inclui o governo e representantes das regiões, que na Espanha têm competência na área de saúde pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poucos dias antes do Natal, o governo reinstaurou a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre depois de detectar o aumento de casos, provocado pela variante ômicron, mais contagiosa.

"Dissemos que (a medida) permaneceria pelo tempo estritamente necessário, até que os indicadores, como estamos constatando, aconselhassem uma medida diferente", afirmou Darias.

"Há várias semanas observamos, dia a dia, como cada um dos indicadores está melhorando", acrescentou a ministra.

A variante ômicron aumentou o número de casos como nenhuma outra, mas não provocou tantas mortes ou internações, o que levou diversas regiões da Espanha a flexibilizar as restrições estabelecidas em dezembro.

A Espanha, que tem quase 91% da população com mais de 12 anos vacina, registrou desde o início da pandemia mais de um milhão de casos e 94.000 mortes.









Tags