46 mil crianças foram vacinadas contra a Covid-19 em Fortaleza

Entre 15 de janeiro e 3 de fevereiro, 46.368 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19 em Fortaleza. Além da vacinação por agendamento em ordem decrescente de idade, por comorbidades e deficiência permanente, foram vacinadas crianças restritas ao leito e crianças em acolhimentos institucionais.

Sobre o assunto Menino de 2 anos morre vítima de Covid-19 em Juazeiro do Norte

Covid-19: janeiro registra maior número de casos no Ceará desde o início da pandemia

Camilo suspende ponto facultativo no Carnaval e recomenda que escolas e comércio funcionem

A campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 na Capital contará com mais uma opção de imunobiológico, a partir deste sábado, 5. Além da vacina da Pfizer/BioNTech já utilizada neste público, a Prefeitura aplicará, exclusivamente por agendamento, também a CoronaVac/Butantan em crianças a partir de 6 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas marcas estarão disponíveis nos centros de vacinação da Capital, não sendo possível optar entre os imunobiológicos no ato da aplicação.

Neste final de semana, as crianças de 5 a 11 anos que perderam o agendamento da vacina contra a Covid-19 terão uma nova oportunidade de receber o imunobiológico. No sábado, a repescagem será realizada no Centro de Eventos do Ceará, das 9 às 17 horas, e em mais 21 postos de saúde da Capital, das 9 às 16 horas. Já no domingo, o atendimento será apenas no Centro de Eventos, das 9 às 17 horas.

Após a aplicação da vacina, a Prefeitura entrega "certificados de coragem" aos vacinados, para incentivar as crianças. Na última semana, também foi disponibilizado um intérprete em libras para o público surdo.

Locais de atendimento repescagem infantil

Sábado (05/02)

9h às 17h - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

9h às 16h - 21 postos de saúde

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)

Posto de Saúde Guiomar Arruda (R. Costa Matos, 6 – Pirambu)

Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva (R. José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Posto de Saúde Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Posto de Saúde CDFAM Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Posto de Saúde Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom Aloisio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Posto de Saúde Gothardo Peixoto (Rua Irmã Bazet, 153 – Damas)

Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

Posto de Saúde Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Posto de Saúde Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

Posto de Saúde Dom Lustosa (Rua A, s/n – Granja Lisboa)

Regional de Saúde VI

Posto de Saúde Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

Posto de Saúde Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Posto de Saúde Otoni Cardoso (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Posto de Saúde Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Domingo (06/02)

9h às 17h - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Tags