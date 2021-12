Camilo anuncia ampliação de testes para Covid-19 no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou, na noite desta quinta-feira, 30, que o Estado intensificará as ações de testagem contra a Covid-19. O aviso foi dado durante transmissão ao vivo nas redes sociais do gestor.

Segundo Camilo, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) ampliará o envio de kits de testagem aos municípios, para aumentar a quantidade de exames fora da Capital. Em Fortaleza, novos pontos de testagem serão abertos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador não anunciou, porém, a quantidade estimada de testes a serem realizados, ou se unidades de saúde estarão autorizadas a realizar exames em pessoas que não apresentem sintomas. Ele também não deu mais detalhes de prazo e locais dos novos pontos de testagem em Fortaleza.

Sobre o assunto Veja normas de funcionamento dos estabelecimentos na Beira-Mar no última dia do ano

Covid: fortalezenses podem receber D3 sem agendamento quatro meses após aplicação da D2

Hospital do Cariri apresenta aumento em número de pacientes com sintomas gripais

Covid-19: estudo aponta "grandes chances" de terceira onda no Ceará antes do Carnaval

Governo fará novo plano de contingência da Covid-19 com municípios

O secretário da Saúde, Marcos Gadelha, anunciou também ação conjunta com associações de assistência social para atender populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua. O objetivo é ampliar o acompanhamento, a testagem e a vacinação contra a Covid-19 nestes grupos.

Além disso, a Sesa desenvolverá um novo plano de contingência contra a Covid-19, em parceria com as prefeituras e a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Camilo e Marcos destacaram o aumento nos casos da variante Ômicron no Estado, além de síndromes gripais, inclusive os casos de influenza A H3N2.

Mais notícias sobre Covid-19

Sobre o assunto Covid-19: cerca de 6 mil voos são cancelados no fim de semana de Natal

Mundo passa de 1 milhão de casos por dia com avanço da Ômicron

Secretaria da Saúde não descarta transmissão comunitária da Ômicron no Ceará

Ceará tem 69% da população que completou o esquema vacinal contra a Covid-19

Brasil tem 112 mortes e 9 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Xanddy testa positivo para Covid-19 e Harmonia do Samba cancela festas de Réveillon

Mundo tem virada do Ano Novo com média de um milhão de casos diários de Covid

Israel irá aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em grupos vulneráveis

Tags