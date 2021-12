Veja normas de funcionamento dos estabelecimentos na Beira-Mar no última dia do ano

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 29, as regras para o funcionamento na nova Beira-Mar para o dia 31 de dezembro. Este ano, não haverá a tradicional festa pública de Réveillon na orla da Capital. Contudo, o público é autorizado a frequentar o local, tanto para o trabalho quanto para o lazer. As medidas impostas tem o objetivo de evitar aglomeração e garantir o cumprimento das medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

Segundo a Prefeitura, os quiosques ao longo do calçadão estarão abertos durante o dia 31 de dezembro. Cada estabelecimento, no entanto, deve respeitar o limite máximo de até 48 pessoas, resultando em cerca de 12 mesas. Já os vendedores devem obedecer a norma de até oito bancos por empreendimento.

O Mercado dos Peixes também manterá seu funcionamento no último dia do ano. O local inicia suas atividades a partir das 5 horas, com encerramento, excepcionalmente, às 18 horas. O estacionamento do Mercado, no entanto, permanecerá aberto.

O Polo de Artesanato da Beira-Mar não terá funcionamento na sexta-feira, 31. Já no sábado, 1º, a Feirinha da Beira-Mar, como também é popularmente conhecida, voltará a funcionar normalmente, de 16 às 23 horas. A medida foi uma ação conjunta com o Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira-Mar (Asfabem).

Como forma de prevenção de uma terceira onda do novo coronavírus, todos os estabelecimentos em funcionamento na Beira-Mar devem seguir os protocolos sanitários. Além disso, os locais devem, obrigatoriamente, solicitar aos clientes o comprovante de vacinação contra a Covid-19 atualizado.

Preparativos

Para o Réveillon, a Beira-Mar deve receber os serviços de varrição, coleta e lavagem do calçadão e da faixa de areia. Ainda nesta quarta-feira, 29, foi executada a segunda lavagem do espaço. Uma outra ação como esta já tinha sido realizada na terça-feira, 28.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, mais duas outras ações de limpeza urbana estão previstas para serem realizadas após a virada do ano, no dia 1 de janeiro.

Serviço

Funcionamento da nova Beira-Mar no dia 31 de dezembro

Para frequentar os estabelecimentos, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacina atualizado.

Quiosques: abertos com capacidade de até 48 pessoas

Ambulantes: capacidade de até oito bancos

Mercado dos Peixes: aberto das 5h às 18h, estacionamento permanecerá aberto

Polo de Artesanato da Beira-Mar: não funciona e volta a abrir no sábado, 1° de janeiro



