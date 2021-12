Xanddy testa positivo para Covid-19 e Harmonia do Samba cancela festas de Réveillon

O cantor baiano Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba, testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira (29) por meio de uma nota da banda nas redes sociais do artista. Por conta disso, todas as apresentações previstas para esse período do réveillon, que começariam nesta quinta-feira (30), serão canceladas ou adiadas.

De acordo com o comunicado, Xanddy está com sintomas leves e com o ciclo de vacinação completo, incluindo a dose de reforço. Ele descobriu a contaminação após realizar teste RT- PCR para cumprir a agenda de shows do fim de ano. "A assessoria tranquiliza a todos sobre o estado de saúde do cantor que segue com sintomas leves da doença", garantiu a nota.

A banda também lamentou o ocorrido afirmou que, "após cumprimento de todo protocolo de segurança preconizados pelos órgãos competentes, novos agendamentos serão amplamente divulgados em nossa programação".

Do Correio 24h para a Rede Nordeste

