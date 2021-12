Israel irá aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em grupos vulneráveis

Visando combater a infecção pela variante Ômicron, o país se torna pioneiro na aplicação da quarta dose do imunizante. A ação recebeu apoio do primeiro-ministro Naftali Bennett

Foi aprovada em Israel nesta quinta-feira, 30, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em grupos considerados vulneráveis — pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde. A ação foi adotada pelo governo israelense visando combater uma onda potencial de infecção pela variante Ômicron do coronavírus. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Ministério da Saúde de Israel, Nachman Ash.

Com a medida, o país se torna pioneiro na aplicação de quartas doses do imunizante. No entanto, essa não é uma conquista isolada, pois Israel já havia sido o primeiro país a aplicar a primeira dose de reforço, e o terceiro no início do processo de vacinação contra a Covid-19. O primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, apoiou a medida preventiva, bem como seu antecessor e rival, Benjamin Netanyahu. Ambos são considerados conservadores.

Variante Ômicron em Israel

Foi confirmado na terça-feira, 21 de dezembro, a primeira morte devido à variante Ômicron no país. A vítima foi um homem de 60 anos, com uma série de doenças graves pré-existentes, que veio a falecer duas semanas após ter sido admitido na área destinada ao tratamento de coronavírus.

O óbito foi registrado no hospital Soroka, na cidade de Beersheba. Em nota, o hospital explicou que "a morbidade decorreu principalmente de doenças anteriores e não de infecções respiratórias decorrentes do coronavírus”.

