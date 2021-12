Hospital do Cariri apresenta aumento em número de pacientes com sintomas gripais

No Ceará, 271 casos de Influenza A já foram confirmados, sendo 68 do subtipo H3N2. A maioria dos pacientes que buscam atendimento no Hospital Regional do Cariri apresentam sintomas leves

O Hospital Regional do Cariri (HRC) apresentou aumento no número de pacientes com sintomas de síndrome gripal nas últimas semanas de dezembro, de acordo com Luciana Leonardo de Lucena, coordenadora médica da emergência do HRC. Segundo dados divulgados pelo Painel Viral, disponível no IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), já foram confirmados ao menos 271 casos da doença no Ceará, dos quais 68 são do subtipo H3N2.

Em entrevista à CBN Cariri, a médica afirmou que grande parte dos pacientes que buscam atendimento no hospital apresentam sintomas leves da doença. “A grande maioria desses pacientes são atendidos, medicados e recebem a orientação de retorno para casa, até porque o nosso hospital (HRC) é referência em casos de síndrome gripal grave. A maioria dos pacientes que procuram a gente possuem sintomas leves - podem ser medicados, receber alta e ficar em isolamento domiciliar”, disse a médica.

No HRC, apenas pacientes com sintomas graves da doença são internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Os pacientes que evoluem com maior gravidade são, principalmente, idosos. Eles são o perfil de pacientes internados na UTI e na clínica de Covid-19. Idosos, com quadro de síndrome gripal, que às vezes evoluem para uma pneumonia, precisam de um leito de UTI", ressaltou a Dra. Luciana Lucena.

Ainda segundo a médica, os sintomas da Influenza A se assemelham com os da Covid-19. "Com a vacinação, os sintomas tanto da Covid quanto da Influenza A se confundem. Os pacientes geralmente vão chegar com sintomas de febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e coriza. Esses são sintomas muito parecidos de Covid-19, gripe ou a Influenza A. A orientação caso qualquer pessoa apresente um desses sintomas, é realizar a testagem, pra saber se é Covid ou uma gripe comum. Além de procurar uma unidade de atenção básica", alertou.

Luciana também informou que os exames para pacientes com sintomas gripais não são realizados no HRC, em caso de suspeita de contaminação pelo vírus é recomendado procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). "Dependendo da gravidade desses pacientes, eles são referenciados para o HRC ou pra UPA de Covid-19 - caso seja um paciente confirmado de Covid-19”, concluiu a coordenadora médica.