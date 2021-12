Camilo inaugura Escola de Tempo Integral e promete pacote de investimentos em educação

O Governo do Estado inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 15, mais uma sede de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI). O equipamento, localizado na Barra do Ceará, foi totalmente reformulado e passará a funcionar no modelo de tempo integral a partir de 2022. O evento contou com a participação do governador Camilo Santana (PT), que destacou as ações de seu governo na área educacional.

"Essa é uma escola padrão, com elevador, com laboratório, toda climatizada, tem o que há de melhor, e não deixa a desejar a nenhuma escola particular desse País, mostra a preocupação, a responsabilidade e a prioridade, para nós, que é a educação".



Durante a inauguração do equipamento, o governador Camilo Santana também anunciou que em breve será lançado um "grande pacote" de investimentos para novas escolas e para reformulação de outros equipamentos educacionais. Sem precisar uma data, o governador avaliou a importância de oferecer uma boa estrutura aos estudantes.

"O ambiente físico é muito importante, que possa estimular e dar os equipamentos necessários. Essa escola é praticamente completa, tem todos os laboratórios equipados, com o que há de melhor".

O governador celebrou ainda o cumprimento de uma de suas metas de governo, a de tornar mais de 50% das escolas de ensino médio, em escolas de tempo integral.

"Essa era a meta até o final de 2022 e nós antecipamos até por acreditarmos que o tempo integral, além de dar mais oportunidade para os jovens, é uma forma de proteção da nossa juventude", ressalta Camilo, ao evidenciar que países como França e EUA também adotam políticas educacionais voltadas a escolas de tempo integral.

No novo prédio, funcionará a Escola de Ensino Médio Estado de Alagoas, que tem capacidade para atender até 1.620 alunos no funcionamento regular em três turnos. O número será readequado progressivamente durante a conversão do equipamento para o tempo integral.

O evento também contou com a participação da secretária estadual da Educação, Eliana Estrela, que enalteceu a importância dos investimentos na área da educação.

"Hoje, nós entregamos esse equipamento. O governador acredita que é por meio da educação que se constrói uma vida mais justa e mais digna e é isso que nós queremos para todos vocês", destaca.

A nova estrutura da escola conta com três pavimentos, onde estão distribuídas 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e Matemática. O prédio ainda apresenta elevadores que visam garantir a acessibilidade, além de um ginásio poliesportivo.

Para Willian Barros, diretor da escola, o investimento realizado engrandece a região da Barra do Ceará, que, segundo a avaliação de Barros, ainda é muito carente de equipamentos.

"Isso aqui vai propiciar um desenvolvimento muito grande nessa região, sem sombra de dúvidas esse equipamento vai dar aos alunos a oportunidade que eles não tinham".

Investimentos

O investimento na escola foi de R$ 7,1 milhões, fornecidos pelos governos Estadual e Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Com a nova política de tempo integral, a escola passará a ter uma jornada de nove horas, o que garante três refeições diárias para os alunos. O currículo será composto por disciplinas da base comum a todos e disciplinas escolhidas pelos próprios estudantes.

Até este mês de dezembro, o Ceará conta com 123 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) e 201 de Ensino Médio Regular em Tempo Integral (EEMTIs). Na Capital, a rede pública estadual de ensino conta com 76 escolas de tempo integral, sendo 55 EEMTIs e 21 EEPs.

