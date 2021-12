Mutirão da 3ª dose de quem recebeu a D2 até julho é prorrogado

O mutirão para aplicação da dose de reforço (D3), em Fortaleza, foi prorrogado até o próximo domingo, 19. Ele é destinado para as pessoas que receberam a segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 até 16 de julho. A informação foi divulgada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, data antes prevista para encerramento das atividades. O objetivo do mutirão é para acelerar a ampliação da cobertura vacinal na Capital.

Ainda conforme o gestor municipal, nesta quinta-feira, 16, Fortaleza inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da marca Janssen. Amanhã e sexta-feira, 17, a Prefeitura espera atender mais de 13 mil pessoas residentes de Fortaleza que receberam a primeira dose do imunizante há pelo menos dois meses. As listas com os nomes dos agendados para os dois dias já estão disponíveis.

No mutirão da D3, o público-alvo será atendido das 9 às 17 horas, no Centro de Eventos, por meio do Drive-thru e nos salões de acolhimento. O mutirão receberá as pessoas sem agendamento, mesmo que não tenham sido convocados anteriormente. Desde segunda-feira, 13, mutirão tem recebido pessoas que receberam a 2ª dose contra Covid-19 há 5 meses.



