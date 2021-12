Distribuição de vacinas: 28% dos 184 municípios cearenses receberam mais de 60 mil doses

Apenas 53 cidades receberam mais de 60 mil doses para aplicação. Estado segue um pouco mais da metade de sua população geral imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. enquanto a cobertura vacinal completa adulta chega aos 66,31%

O Ceará segue um pouco mais da metade de sua população geral imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mas enquanto cidades como Fortaleza já seguem aplicando a terceira dose para a população geral, municípios como Granjeiro e Potiretama estão entre os que receberam menos doses de vacinas contra a Covid-19 para imunização - menos de 11 mil doses cada. O número se torna maior quando analisado todos os 184 municípios cearenses: apenas 53 cidades receberam mais de 60 mil doses para aplicação, número que corresponde a 28% dos municípios do Estado. Os dados são da plataforma IntegraSUS.

Com estimativa de mais de 2,7 milhões de moradores, Fortaleza inicia os primeiros agendamentos para a terceira dose com intervalo de redução para quatro meses a partir desta segunda, 6. Isso é possível porque a Capital é a cidade que mais recebeu as doses distribuídas em todo o Estado: até as 3h56min deste domingo, 5, um total de 4.783.887 doses foram recebidas. Cerca de 300 mil fortalezenses que receberiam a terceira dose somente a partir de janeiro de 2022 receberão a D3 já em dezembro.

A aplicação da dose de reforço na Capital começou no último dia 8 de setembro, iniciada com idosos de Instituições de Longa Permanência e, posteriormente, com a aplicação de idosos a partir de 70 anos. Pessoas com 60 anos ou menos com intervalo de cinco meses entre a segunda e a terceira passaram a receber a D3 a partir do dia 20 de novembro. O segundo município que mais recebeu doses foi Caucaia, com um total de 583.461 doses para uma estimativa populacional de 368.918 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). A dose de reforço foi liberada para pessoas com idade a partir de 45 anos com cinco meses completos do esquema básico vacinal na última sexta, 3.

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte aparece como o terceiro município que mais recebeu doses em todo o Estado: 456.954 doses para uma estimativa populacional de 278.264 pessoas. Atualmente, a aplicação da D3 se destina a idosos com mais de 60 anos que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 4 de julho de 2021, ou seja, segue o intervalo de cinco meses.



Além de Granjeiro e Potiretama, Pacujá ocupa a terceira posição entre as cidades do Ceará que menos receberam vacina contra a Covid-19, também com menos de 11 mil doses (10.353) recebidas para uma estimativa de 6.565 moradores. As compras das vacinas para o País são efetuadas pelo Ministério da Saúde (MS) e os imunizantes, quando recebidos no Estado, são distribuídos aos municípios através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). O último lote de vacinas recebido no Estado foi no último dia 26 de novembro, com 390.780 doses da Pfizer.

Com a variante Ômicron, o termo "apartheid da vacina" foi nomeado pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em relação aos países de baixa renda que estão ficando para trás na vacinação contra a Covid. Apenas cerca de três pessoas a cada 100 estão totalmente vacinadas contra a doença nesses países, enquanto nos países de alta renda esse índice é de aproximadamente 65 pessoas a cada 100, segundo dados da OMS, segundo a classificação do Banco Mundial.

>>Vacina: desigualdade entre países ameaça o mundo

Distribuição de vacina contra a Covid-19: as cidades receberam mais de 60 mil doses para aplicação

Fortaleza: 4.783.887 doses recebidas

Caucaia: 583.461

Juazeiro do Norte: 456.954

Sobral: 369.656

Maracanaú: 366.847

Crato: 233.234

Itapipoca: 199.366

Maranguape: 195.871

Iguatu: 166.674

Canindé: 136.387

Quixeramobim: 133.246

Quixadá: 130.436

Tianguá: 128.541

Aquiraz: 125.044

Aracati: 124.051

Russas: 123.885

Crateús: 122.459

Pacatuba: 122.299

Cascavel: 113.733

Horizonte: 112.087

Icó: 111.636

Pacajus: 106.641

Barbalha: 104.715

Morada Nova: 103.616

Limoeiro do Norte: 102.658

Viçosa do Ceará: 100.794

Eusébio: 99.510

Camocim: 96.660

Tauá: 95.199

Acaraú: 92.298

São Gonçalo do Amarante: 90.777

Boa Viagem: 89.014

Granja: 88.326

Acopiara: 88.213

Beberibe: 87.554

Trairí: 84.357

São Benedito: 83.885

Brejo Santo: 81.939

Mauriti: 80.016

Itapajé: 77.393

Mombaça: 71.473

Santa Quitéria: 70.982

Várzea Alegre: 69.557

Pedra Branca: 68.758

Ipu: 68.055

Guaraciaba do Norte: 66.864

Itaitinga: 66.080

Amontada: 64.643

Massapê: 62.905

Itarema: 62.829

Ipueiras: 61.927

Jaguaribe: 61.407

Paracuru: 60.219

Distribuição de vacina contra a Covid-19: dez municípios com menos doses recebidas

Granjeiro: 8.059

Potiretama: 10.353

Pacujá: 10.853

Baixio: 11.005

Ereré: 11.092

Arneiroz: 11.621

Senador Sá: 12.216

General Sampaio: 12.354

São João do Jaguaribe: 12.703

Antonina do Norte: 12.899

