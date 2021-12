Ceará segue com estabilidade de casos de Covid-19, diz Camilo

O Ceará segue com estabilidade de casos de Covid-19, de acordo com o governador Camilo Santana (PT). O mandatário confirmou a informação após reunião na tarde desta terça-feira, 3, do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, quando os índices da pandemia foram avaliados. Nesta semana, não foram anunciadas novas decisões sobre medidas de isolamento social devido à crise na saúde.

Santana ressaltou ainda que o Estado está avançando na imunização dos cearenses e cobrou aqueles que ainda não tomaram a primeira dose ou não completaram o esquema vacinal. “Se você já está no tempo de tomar a 3ª dose, procure um dos postos de vacinação”, lembrou Camilo. Além do Executivo estadual, o Comitê também conta com participação dos poderes Legislativo e Judiciário.

Total de 6.012.544 cearenses completaram o ciclo vacinal, com aplicação das duas doses ou dose única contra a doença, conforme dados desta quinta-feira, 2, do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O número corresponde a 65,06% da população do Estado, conforme projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com pelo menos uma das doses, são 76% dos cearenses.

Já o número de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 47,25%, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Sesa, consolidados às 20 horas desta sexta-feira. Em relação às enfermarias, o índice se aproxima de 28,1%. O balanço leva em conta todas as unidades públicas e privadas do Ceará que atendem pacientes com Covid-19.



