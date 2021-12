Covid-19: com nove leitos ativos, Ceará tem 100% das UTIs infantis ocupadas

Informação foi atualizada às 20h11min deste sábado, 4, no IntegraSuS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Com um total de nove leitos ativos, o Ceará registra ocupação de 100% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) infantis voltadas para o tratamento de Covid-19. Os dados são da plataforma IntegraSUS que também mostram o índice zerado de gestantes internadas pela doença nas UTIs e 16.67% nos leitos de enfermaria. A última atualização das informações fornecidas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), por meio da plataforma IntegraSUS, foi às 20h11min deste sábado, 4.

Dos leitos de UTIs infantis ocupados no Ceará, oito são Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) e um no Hospital Maternidade Santo Antônio (HMSA). A alta na ocupação de leitos infantis é similar com a alta na ocupação do Hospital São José, em Fortaleza, que atingiu 100% de ocupação de leitos Covid-19 nessa semana. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) garante que a situação não é alarmante.

Ao comparar a quantidade de leitos de UTIs adulto ativos com leitos UTIs infantis, a quantidade de crianças internadas não é elevado. A quantidade de leitos de UTIs ativos voltados para o tratamento de Covid-19 em adultos é de 155 em todo o Estado, sendo 76 deles ocupados, equivalente a 51,19% de ocupação.

O Estado registra ocupação de 52,76% das suas UTIs voltadas para o tratamento de Covid-19. Adultos ocupam 49,03% dos leitos de UTIs. Leitos de UTI destinados ao atendimento neonatal correspondem a 25%. A ala de atendimento de gestantes continua sem registrar internações no Ceará. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

Até o momento, a taxa média de ocupação das enfermarias está em 15,77%, com os leitos voltados para adultos com ocupação de 9,22%. Já a ala infantil registra ocupação de 59,52%. Os leitos voltados para atendimento de gestantes correspondem a 16,67%. A ala de atendimento neonatal não apresenta leitos ativos.



O Estado ainda tem 16 pessoas aguardando transferência para leitos de enfermaria — sendo nove delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras sete em unidades hospitalares municipais. Outros quatro cearenses aguardam transferência para leitos de UTI, sendo um deles na UPA e três em uma unidade hospitalar municipal.

Leitos de UTI

Em toda a pandemia no Ceará, o dia que teve maior taxa de ocupação em leitos de UTI, no Estado, foi 19 de abril deste ano. Naquele dia, 1.545 pessoas estavam internadas nos 1.639 leitos ativos — ou seja, 94,2% dos leitos estavam ocupados.



Já o dia em que mais leitos estavam abertos em unidades de terapia intensiva também foi em abril, no dia 6, quando havia 1.717 leitos ativos para pacientes com Covid-19 no Ceará. Destes 92,4% estavam ocupados (havia 1.586 pacientes internados).



Leitos de enfermaria

Esse 6 de abril, em 2021, também foi o dia com mais leitos de enfermaria ativos. Eram 3.648 leitos e 2.908 pessoas internadas. A ocupação na enfermaria, naquele dia, era de 79,7%.



A maior taxa de ocupação nas enfermarias específicas para Covid-19 no Ceará também ocorreu em abril deste ano, no dia 20, um dia depois da maior taxa ter sido atingida também nos leitos de UTI. Naquele dia 20 de abril, a taxa de ocupação na enfermaria Covid-19 chegou a 83,9% dos 3.226 leitos. Foram 2.708 pessoas internadas.

