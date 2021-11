Instituições para idosos devem evitar festas de fim de ano com presença de visitantes, diz MPCE

Recomendação do órgão tem o intuito de evitar aglomerações e a propagação da Covid-19, principalmente no público idoso

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Fortaleza evitem realizar festas de fim de ano com a presença de visitantes. O intuito, conforme o órgão, é evitar aglomerações e a propagação da Covid-19. O documento foi emitido na última sexta-feira, 12, e é baseado em parecer técnico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), em que diz ser “desfavorável” à realização de eventos presenciais de fim de ano e sugere a adoção de eventos virtuais.

No parecer técnico, a pasta da saúde estadual destaca que apesar do cenário epidemiológico da doença do Estado apresentar um cenário de estabilidade, é necessário cautela quanto à liberação de eventos que gerem aglomerações, especialmente envolvendo o público idoso.

De acordo com o promotor de Justiça Alexandre de Oliveira Alcântara, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAOcidadania), as pessoas idosas institucionalizadas podem continuar recebendo visitas de seus familiares e amigos, conforme estabelece a Portaria nº 801/2021, da Sesa, que instituiu o protocolo de medidas de prevenção e controle da Covid-19 nas ILPIs do Estado.

Vacinação em idosos

No Ceará, a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos segue ocorrendo com aplicação da dose de reforço (D3). A aplicação da D3 foi autorizada em todos os municípios cearenses pela Sesa no dia 24 de setembro. A responsabilidade pelo agendamento e pela vacinação é de cada prefeitura municipal.

Além dos idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde também estão tendo a vacinação reforçada com a D3. No total, o Ceará possui mais de 372 mil pessoas que receberam a dose de reforço. Os dados são da plataforma Vacinômetro, da Sesa, consolidados às 17 horas, dessa terça-feira, 16. Ainda nessa terça, o Ministério da Saúde (MS) divulgou que a dose de reforço será destinada para todas as pessoas acima de 18 anos. A vacinação deve iniciar após cinco meses do esquema vacinal completo de cada cidadão.



Confira na íntegra da Recomendação

Confira na íntegra o Parecer Técnico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa)

