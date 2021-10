Covid-19: Saúde reduz intervalo entre doses da Astrazeneca para 8 semanas

A Fiocruz, reponsável pela produção do imunizante no Brasil, recomenda que a segunda dose seja aplicada entre 4 e 12 semanas após a primeira

O intervalo entre as doses de vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca deve ser reduzido a partir de agora, de 12 para oito semanas, segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O anúncio foi feito por meio de publicação em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 15.

Queiroga já havia afirmado, em agosto deste ano, que a redução no intervalo entre aplicações do imunizante aconteceria a partir de 15 de setembro. No entanto, devido à falta da vacina, a pasta recuou a medida e anunciou que manteria o intervalo de 12 semanas.

Ainda no mês de julho, com o objetivo de ampliar a proteção da população contra a variante Delta do coronavírus, pelo menos sete estados reduziram o intervalo entre as doses de vacina da Astrazeneca mesmo sem recomendação do Ministério da Saúde. Em Fortaleza, a gestão municipal iniciou a antecipação da aplicação da segunda dose do imunizante já no final do mês de junho.

De acordo com a bula da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção da AstraZeneca no Brasil, a segunda aplicação do imunizante pode ser administrada entre quatro e 12 semanas após a primeira.



