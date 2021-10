Ceará recebe novo lote de vacinas com mais de 186 mil doses de Pfizer

O Ceará recebeu nesta segunda-feira, 11, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. No total, foram 186 mil doses do imunizante da Pfizer. A nova remessa será utilizada exclusivamente para a complementação do esquema vacinal de quem já recebeu a primeira aplicação, de acordo com o que prevê o Programa Nacional de Imunização (PNI). As vacinas foram levadas para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), de onde devem ser encaminhadas nas próximas horas para os 184 municípios do Estado.



Ao anunciar a chegada do novo lote de vacinas, por meio das redes sociais, o governador Camilo Santana pediu que a população fique atenta às datas de agendamento da vacinação divulgadas diariamente pelas secretarias de Saúde dos municípios. Ele ainda destacou que, somente com a vacinação massiva da população, a pandemia será superada.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, mais de 13,3 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 foram entregues ao Ceará através do PNI. Ao todo, o Estado já recebeu 113 remessas, conforme relatório fornecido pela Sesa. Dessa quantidade, pouco mais de 12,1 milhões de vacinas foram distribuídas para os municípios. A outra parte, cerca de 1,2 milhão de doses, foi reservada para aplicação de D2, segundo afirmou a Secretaria. A pasta afirma que a retenção de doses é necessária, uma vez que os municípios não dispõem de condições adequadas para armazenar os imunizantes por períodos mais longos.

Vacinômetro



Segundo dados da Sesa, até a noite desta segunda-feira foram aplicadas 10.479.592 doses da vacina contra a Covid-19 na população cearense. Desse quantitativo, 6,3 milhões são referentes à D1; 3,9 milhões foram para D2 e outras 165 mil são vacinas de dose única (Janssen). Há, ainda, cerca de 20 mil aplicações da dose de reforço, a D3.



Em termos percentuais, pouco mais de 68% da população já está imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina. Já os que estão com o ciclo vacinal completo correspondem a 42%. O cálculo leva em conta a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE, que aponta o Ceará com 9,2 milhões de habitantes.



Do total de vacinas destinadas ao Ceará por meio do PNI, 33,83% são da marca CoronaVac (4,5 milhões) e 33,08% (4,4 milhões) da AstraZeneca. Já o número de unidades da Pfizer corresponde a cerca de 30,08% (4 milhões), enquanto o da Janssen equivale a apenas 1,25%.

Veja como é o processo de armazenamento das vacinas:

