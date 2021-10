92% da população apta para vacinação recebeu a primeira dose contra Covid-19 na Capital

12:09 | Out. 14, 2021

Cerca de 2,2 milhões de moradores de Fortaleza já receberam a primeira dose da vacina contra da Covid-19 até a manhã desta quinta-feira, 14. Segundo a titular da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), Ana Estela Leite, o número representa 92% do total em idade para receber a imunização na Capital. A declaração foi feita durante o evento para receber o Ônibus da Vacina, uma ação da Cruz Vermelha Brasileira (CVB), que já percorreu diversas capitais com a unidade móvel para atender à população moradora de territórios vulneráveis que, por alguma razão, não teve acesso ao imunobiológico.

Em matéria publicada também desta quinta-feira, 14, O POVO traz a informação de que 52,8% da população residente na Fortaleza está completamente imunizada contra a doença. O que se refere a pessoas que receberam duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen. Conforme balanço da Prefeitura de Fortaleza, até essa terça-feira, 12, 1.401.937 pessoas receberam duas doses e 27.804 a dose única. De acordo com a secretária, a população entre 12 e 59 anos, que ainda não tenha se imunizado, já está liberada para receber a primeira dose da vacina.

À medida em que a vacinação tem avançado, os casos diminuem. No entanto, conforme destaca Ana Estela, em uma pandemia, com o relaxamento dos cuidados, novas variantes podem surgir. Por isso, o alerta é para que os cuidados sejam mantidos. “Apesar de todo esse avanço da vacinação, apesar dos nossos indicadores epidemiológicos serem muito bons, a gente pede à população para cumprir o uso de máscara e evitar ainda aglomerações, e preocupação com a higiene das mãos deve ser mantida”, adverte.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Com informações do repórter Gabriel Borges e da repórter da Rádio O POVO CBN Mônica Damasceno

Tags