"Ônibus da Vacina" pretende imunizar 10 mil moradores da periferia de Fortaleza

Moradores de territórios vulneráveis de Fortaleza começaram a ser atendidos, nesta quinta-feira, 14, pelo “Ônibus da Vacina”, da Cruz Vermelha Brasileira (CVB), ação que pretende imunizar cerca de 10 mil pessoas contra a Covid-19 na Capital cearense até o dia 9 de novembro. A campanha, realizada em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal (SMS), teve início na praça Carandiru, no bairro Carlito Pamplona. Nas próximas três semanas, a unidade móvel deve visitar outras 21 localidades periféricas da cidade.

Com cinco salas de vacinação adaptadas, o ônibus tem capacidade para atender até 400 pessoas por dia, segundo informou o presidente nacional da CVB, Júlio Cals. Ele enfatiza que o principal objetivo da campanha é levar a vacinação a moradores de baixa renda que, por falta de dinheiro para pagar locomoção, deixaram de ir aos postos de vacinação em busca do imunizante. “A ideia é democratizar, de fato, o acesso à vacina. Fazer com que as pessoas que são invisíveis para a sociedade sejam vistas. Precisamos fazer com que toda essa população tenha esse direito garantido”, frisou Cals.

O mesmo veículo que desembarcou em Fortaleza já havia percorrido municípios de Alagoas e do Rio Grande do Norte e esteve em Caucaia entre os dias 29 de setembro e 13 de outubro. Após encerrar a ação na Capital, o Ônibus será deslocado para mais cinco cidades cearenses: Limoeiro do Norte (15 a 20 de novembro); Baturité (22 a 27 de novembro); Jaguaribe (28 de novembro a 4 de dezembro); e Maracanaú (6 a 10 de dezembro). Em três meses, mais de 45 mil pessoas foram vacinadas através da ação em estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

"Não tinha o dinheiro da passagem"

O ajudante de obras Francisco Rodrigues, 52, foi um dos primeiros a receber a vacina na abertura da campanha em Fortaleza. Desempregado, ele diz que deixou de ir tomar a primeira dose do imunizante porque não tinha dinheiro para pagar locomoção até o posto de saúde onde a aplicação havia sido agendada. “Tinha sido agendado, mas caiu para muito longe, não deu pra ir porque eu não tinha dinheiro da passagem. Essa ação é muito boa, tem muita gente aqui que não tem nem o que comer dentro de casa, imagina a passagem para ir ao posto onde cai o agendamento”, afirma.

A atendente de telemarketing Gleisi Brandão, 33, também foi ao ponto de vacinação para receber a aplicação da segunda dose do imunizante. “Agiliza muito para a gente aqui do bairro, porque a distância onde estavam caindo os agendamentos fica muito complicada, principalmente para idosos”, comentou. O ônibus segue na praça do Carandiru até esta sexta-feira, 15, e no sábado se desloca para a praça Carnaubal, no bairro Floresta. (Veja no fim da matéria o itinerário completo)

Cobertura vacinal



De acordo com a secretária de Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, o “Ônibus da Vacina” é uma estratégia focada no público que ainda não recebeu a primeira dose do imunizante. Ela destaca que 92% da população apta a receber a D1 na Capital já compareceu aos locais de vacinação,no entanto, a Prefeitura persegue a meta de vacinação total (100%). O percentual faltante, conforme a secretária, é justamente o público atendido pela ação itinerante.

“Esse é um processo de busca ativa dessa população de mais dificuldades de acesso, que moram em locais mais vulneráveis. Nosso objetivo é chegar aos 100% de cobertura vacinal”, frisa Estela. Ela ainda ressaltou que, embora a ação seja mais direcionada a quem ainda não tomou nenhuma dose, também serão disponibilizadas D2 (segunda dose) e D3 (terceira dose) para quem perdeu a data do agendamento.

Os atendimentos são realizados de segunda a sábado, entre 9 e 17 horas, por uma equipe de 20 colaboradores, entre técnicos da SMS e voluntários da CVB.

Documentos necessários



Para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. No caso da aplicação de segunda ou terceira dose, é necessário apresentar o cartão de vacinação.



Itinerário do "Ônibus da Vacina" em Fortaleza



15/10: Praça Carandiru (Av. Tenente Lisboa, s/n – Carlito Pamplona)



16/10: Praça Carnaubal (Rua Carnaubal com Rua Raimundo Bizarria – Floresta)



18/10: Praça das Docas (Av. Vicente de Castro com Av. José Saboia – Cais do Porto)



19/10: Praça das Docas (Av. Vicente de Castro com Av. José Saboia – Cais do Porto)



20/10: Av. Padre Joaquim Colaço Dourado, 190 – Vicente Pinzón



21/10: Av. Padre Joaquim Colaço Dourado, 190 – Vicente Pinzón



22/10: Areninha Pici ( Av. Coronel Matos Dourado com Rua Franco Rocha – Pici)



23/10: Areninha Pici ( Av. Coronel Matos Dourado com Rua Franco Rocha – Pici)



25/10: Areninha Lagoa do Opaia (Av. Lauro Vieira Chaves, s/n – Vila União)



26/10: Areninha Lagoa do Opaia (Av. Lauro Vieira Chaves, s/n – Vila União)



27/10: Areninha Planalto Ayrton Senna (Rua Juventude com Rua Quixadá – Planalto Ayrton Senna



28/10: Areninha Planalto Ayrton Senna (Rua Juventude com Rua Quixadá – Planalto Ayrton Senna



29/10: Praça Santa Cecília (Av. Coronel Virgílio Nogueira com Rua Coronel João Correia – Granja Lisboa)



30/10: Praça Santa Cecília (Av. Coronel Virgílio Nogueira com Rua Coronel João Correia – Granja Lisboa)



01/11: Areninha do Servilha (Rua José Mendonça – Genibaú)*



02/11: Areninha do Servilha (Rua José Mendonça – Genibaú)*



03/11: Rua Irmão Olimpio, 197 – Jangurussu



04/11: Rua Irmão Olimpio, 197 – Jangurussu



05/11: CITS São Bernardo (Rua 24 de Novembro, 555 – Messejana)



06/11: CITS São Bernardo (Rua 24 de Novembro, 555 – Messejana)



08/11: Residencial José Euclides (Rua A, quadra 10 A – Ancuri)



