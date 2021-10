"Ônibus da Vacina" atuará em territórios vulneráveis de Fortaleza

A unidade móvel, realizada a partir de iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira em parceria com a Mercedes-Benz, percorrerá 12 bairros da Capital até o dia 9 de novembro, com capacidade para atendimento diário de 400 pessoas

Fortaleza terá a partir da próxima quinta-feira, 14, a atuação do "Ônibus da Vacina", ação da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) que atende moradores de territórios vulneráveis. De acordo com publicação nas redes do prefeito José Sarto (PDT), a unidade móvel percorrerá 12 bairros da Capital até 9 de novembro próximo. A capacidade de atendimento diária do veículo é de 400 pessoas e o funcionamento será de segunda-feira a sábado.

A campanha é uma união da CVB com a Mercedes-Benz, que doou dois ônibus para a missão de ajuda humanitária. Antes de Fortaleza, outras duas capitais do Nordeste receberam atendimento dos veículos: Maceió (AL) e Natal (RN). São Luís, no Maranhão, também deve ser contemplada pela iniciativa na Região. No total, serão 30 mil beneficiários por ano em todas as atividades, que também incluem realização de testes rápidos e apoio psicossocial.

Ação atende pessoas em situação de rua para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza

“Através dessa parceria, conseguiremos levar a ajuda humanitária aos locais mais distantes do nosso país, atenuando o sofrimento daqueles que mais precisam. Juntos, unindo forças, seguimos salvando vidas”, enfatizou o presidente nacional da CVB, Júlio Cals, em nota no site oficial da organização. Não foram divulgadas informações sobre quais localidades de Fortaleza devem compor a rota da iniciativa.



Total de 1.380.705 fortalezenses já completaram o esquema vacinal contra o coronavírus, com as duas doses da vacina ou dose única. O valor é equivalente a 56,3% da população da Capital, de acordo com projeção de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com pelo menos uma das doses, já são 2.030.113, número correspondente a 82,8% dos fortalezenses.

