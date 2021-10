Em Fortaleza, pessoas a partir de 12 anos não precisam de agendamento para vacinação contra Covid

09:05 | Out. 14, 2021

A partir de sexta-feira, 15 de outubro, os fortalezenses a partir de 12 anos poderão se vacinar, após efetivação do cadastro no site Saúde Digital, e não precisarão mais de agendamento para vacinação contra Covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais do prefeito da Capital cearense, José Sarto (PDT). "Estamos ampliando a livre demanda de 1ª dose para toda a população apta a receber o imunobiológico".



Confira os locais de atendimento que serão organizados por faixa etária:



Idosos (a partir de 60 anos): Centro de Eventos;

(12 a 17 anos): Shopping RioMar Fortaleza, Iguatemi e Centro de Eventos e Adultos (18 a 59 anos): Cucas e Sesi Parangaba.

