Idosos com mais de 60 anos podem receber dose de reforço contra Covid-19

Já podiam receber a dose de reforço pessoas com mais de 70 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde

Pessoas com mais de 60 anos de idade poderão tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na tarde desta terça-feira, 28, e amplia determinação do Ministério até então.

Antes, poderiam ser contemplados com a dose de reforço idosos com mais de 70 anos de idade, imunossuprimidos e profissionais da saúde. "São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição", afirmou o titular da pasta em vídeo publicado nas redes sociais.

O ministro está em isolamento, em Nova York, após ter sido diagnosticado com Covid-19 na terça-feira, 21. No vídeo, ele afirma que a oferta da terceira dose deve-se à "estratégia diversificada que o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas".

Segundo informações do MS, a dose de reforço deve ser realizada com a vacina da Pfizer/BioNTech. Na falta desse imunizante, a pasta aponta que a alternativa deve ser utilizar as vacinas de vetor viral — da Janssen ou da Astazeneca.

