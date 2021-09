Sarto diz que "tecnicamente, já não existe mais" segunda onda de Covid-19 em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) disse que a segunda onda de Covid-19, “tecnicamente”, já não existe mais. Em live de lançamento do Anuário do Ceará, o gestor disse que essa afirmação se baseia em argumentos de epidemiologistas, devido ao percentual de circulação viral, o número da taxa de positividade diária, e a quantidade de internações.

Um boletim epidemiológico de Fortaleza, divulgado no início de agosto, indicava queda significativa nos índices de Covid-19. Em constante queda, a média móvel de mortes pela doença já se aproxima de dois óbitos e mostrava a indicação de que a segunda onda da Covid-19 chegou ao fim na Capital. Segunda a pasta, a situação é parecida a que ocorreu em agosto de 2020, período em que foi registrado o "fim de um ciclo epidêmico".

O pedetista defendeu ainda que o momento atual é para reconstrução da cidade e a proteção de pessoas vulneráveis, como aquelas que estão em situação de rua. Sarto prometeu que ainda essa semana a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, deve lançar um pacote econômico para ajudar os fortalezenses. Uma das iniciativas será o emprego de R$ 50 milhões para um programa de geração de emprego para as mulheres.

