Vacinas do Butantan adquiridas pelo Ceará são distribuídas a 139 municípios

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) iniciou, nesta terça-feira, 28, a distribuição de vacinas CoronaVac, adquiridas do Instituto Butantan, a 139 municípios. De acordo com a plataforma Saúde Digital, cerca de 108.060 pessoas serão beneficiadas com a primeira dose (D1) do imunizante.

Com aquisição feita em julho, um lote com 300 mil doses chegou a Fortaleza na madrugada de quinta-feira, 23; e mais 108.060 doses nesta terça, 28. As doses que não forem distribuídas serão armazenadas como reserva na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim) da Sesa (41.940 primeiras doses para solicitações de outros municípios e 150 mil para serem aplicadas como segunda dose).

O contrato com o Butantan prevê o inicial de três milhões de doses e aditivo regulamentando que as entregas e os pagamentos das vacinas serão realizados conforme demanda do Estado.

O secretário da saúde do Ceará, Marcos Gadelha, reforça a importância da população no processo de mitigação da pandemia no Ceará. “Precisa haver uma participação cidadã no processo de convencimento das pessoas que ainda não se vacinaram, pois apenas aumentando a cobertura vacinal iremos diminuir o número de casos e o risco de surgimento de novas variantes do vírus”, afirma.



Confira abaixo a lista dos 139 municípios que receberam as doses de vacina CoronaVac:



Abaiara

Acarape

Acaraú

Acopiara

Altaneira

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Caririaçu

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Cedro

Chaval

Choró

Coreaú

Crateús

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Granjeiro

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipueiras

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapagé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Piquet Carneiro

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará



