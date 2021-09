Lote com 300 mil doses da CoronaVac será destinado a 55 municípios cearenses

O novo lote contendo 300 mil doses da vacina CoronaVac/Instituto Butantan, que chegou nesta quinta-feira, 23, ao Ceará, será destinado a 55 municípios que sinalizaram concluir a vacinação da população adulta nas regiões. As informações foram divulgadas pelo secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, durante coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira, 23.

Na campanha de vacinação, as doses serão destinadas à aplicação de primeira e segunda doses (D1 e D2), divididas em 150 mil doses para a D1 e 150 mil doses para a D2. O novo lote é resultado da aquisição direta do Governo do Ceará com o Instituto Butantan. A distribuição das doses em todos os municípios deve ser finalizada em até cinco dias.

Conforme Marcos Gadelha, a intenção da compra direta é acelerar o processo de imunização da população adulta do Estado. “A gente fica nessa dependência do Ministério da Saúde, e nós temos uma pressa de acelerar esse processo de vacinação. O Ceará, junto com outros estados, tem sido protagonista nesse processo de vacinação”, destacou.

O secretário também informou que o contrato com o Butantan prevê novas doses, que serão solicitadas conforme as demandas dos municípios cearenses que forem sinalizando a necessidade das doses adicionais. “Demos a oportunidade aos municípios para sinalizarem quem tinha interesse de receber doses adicionais e qual era o quantitativo. [...] À medida que os municípios forem sinalizando essa necessidade de doses adicionais para vacinar a população adulta, a gente vai fazendo novas aquisições”, informou Marcos Gadelha.

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

