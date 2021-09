Por falta de AstraZeneca, quatro cidades do Ceará suspendem segunda dose

Municípios do Cariri interromperam vacinação com dose de reforço ainda na última terça-feira, 21, e esperam novos lotes do imunizante para dar continuidade à campanha

Por falta de doses da AstraZeneca, ao menos quatro cidades cearenses suspenderam, desde a última terça-feira, 21, a aplicação de D2 na população com esquema vacinal incompleto. A interrupção ocorre em Barbalha, Brejo Santo, Crato e Jardim, municípios da região do Cariri. Os agendamentos para a administração de novas doses em datas posteriores também foram paralisados pelas Secretarias de Saúde das quatro cidades.

Barbalha e Crato receberam, nesta quarta-feira, 22, novos lotes do imunizante com 200 e 400 doses, respectivamente, e planejam retomar a aplicação da D2 ainda nesta quinta-feira, 23, mas apenas para o grupo agendado até o dia 20. "Vão ficar aguardando por novas doses as pessoas agendadas nos dias 21,22 e 23", informou ao O POVO a Secretaria de Saúde do Crato.

Segundo Sayonara Cidade, titular da pasta da Saúde de Barbalha, as doses recebidas pelo município ontem representam apenas 11% do quantitativo total de AstraZeneca necessário para complementar o esquema de vacinação da público-alvo. Ainda de acordo com a secretária, o avanço da campanha depende da chegada de novos lotes do imunizante. A expectativa, segundo adianta, é que uma remessa com mais doses seja enviada ao município até esta sexta-feira, 23.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Brejo Santo, o lote com apenas 50 doses enviado ao município nesta quarta-feira não será suficiente para a retomada da aplicação de D2, segundo contou a secretária de saúde, Glauciane Torres. "Temos 800 pessoas agendadas para receber a segunda dose. Para seguir com a aplicação, esperamos receber mais doses do Ministério da Saúde", pontua a gestora.

O POVO não conseguiu contato com a Prefeitura de Jardim para saber se há previsão de retomada da vacinação com D2 na cidade.

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que recebeu, na última segunda-feira, 20, um total de 90.500 doses do imunizante AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, todas as vacinas foram entregues as Áreas Descentralizadas de Saúde, nesta quarta-feira, para depois serem encaminhadas aos 184 municípios do Estado.



Sobre o assunto 4 municípios cearenses estão acima da média nacional de vacinados com pelo menos uma dose

Covid-19: 65 cidades do Ceará têm nível alto ou altíssimo de transmissão

Seis municípios do Cariri têm menos de 20% da população vacinada contra a Covid-19

Destaque entre municípios do triângulo Crajubar, Crato realiza imunização de adolescentes

Tags