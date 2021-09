Coronavac: Ministério da Saúde questionará Butantan sobre venda a estados

Informação foi dada pelo secretário-executivo da pasta em coletiva de imprensa na noite dessa quarta-feira, 22; Ministério da Saúde tem contrato de exclusividade com Butantan

O Ministério da Saúde irá pedir esclarecimentos ao Instituto Butantan sobre a venda direta da vacina contra a Covid-19 para estados. A informação foi dada pelo secretário-executivo da pasta, Otávio Moreira Cruz, em coletiva de imprensa na noite dessa quarta-feira, 22.

O Butantan diz já ter cumprido os contratos com o Governo Federal, que previam a venda de 100 milhões de doses da Coronavac em regime de exclusividade para o Ministério da Saúde. Com isso, o Instituto já poderia fazer a negociação direta com estados, além de vender a vacina para outros países.

O Ministério, por sua vez, enviou questionamento ao Butantan para determinar se o contrato já foi atendido, ou se houve quebra da exclusividade. A pasta pontuou que há punições previstas em caso de descumprimento das cláusulas, incluindo multa.

"No nosso entendimento, até que termine, a cláusula de exclusividade deve ser respeitada. Vamos aguardar a resposta para ver se tomamos alguma medida ou não, para ver se foi cumprido ou se houve a quebra de alguma cláusula contratual", pontuou o secretário-executivo.

Butantan já começou entrega de vacina a estados

Também nessa quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), realizou cerimônia para anunciar a entrega dos lotes iniciais a cinco estados: Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. Inicialmente, o Ceará receberá 300 mil doses, mas já garantiu a compra de 3 milhões.

