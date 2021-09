João Dória entrega vacinas do Butantan a Camilo Santana nesta quarta

Governador do Ceará participará de reunião com outro gestores de estados brasileiros para tratar da compra direta de vacinas do Instituto Butantan

O governador de São Paulo, João Doria, realiza nesta quarta-feira, 22, a entrega de doses de vacinas CoronaVac/Sinovac, produzidas pelo Butantan, ao governador Camilo Santana. As doses serão encaminhadas ao Ceará e distribuídas entre os municípios do Estado. A cerimônia está prevista para acontecer por volta das 12 horas, na sede do Instituto Butantan, em São Paulo.

Além da cerimonia de entrega, Camilo Santana participa de uma reunião com João Dória e outros gestores de unidades federativas, como Helder Barbalho, governador do Pará; Wellington Dias, do Piauí; e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Durante o encontro, serão discutidos pontos sobre a imunização contra a Covid-19, além da compra direta de imunizantes do Instituto Butantã.

