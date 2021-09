Ministério da Saúde recua e orienta volta da vacinação de adolescentes

Uma semana depois de ter recomendado a suspensão da vacinação de adolescentes contra a Covid-19, o Ministério da Saúde voltou atrás e decidiu, na noite desta quarta-feira, 22, indicar o retorno da vacinação deste grupo. A medida ocorre poucas horas após a Anvisa ter concluído que o óbito de uma jovem de 16 anos, em São Paulo, não teve qualquer relação com a vacina da Pfizer que ela havia recebido poucos dias antes de morrer. De acordo com a agência, a garota sofria de Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PTT), doença autoimune que bloqueia o fluxo de sangue para órgão vitais do corpo humano, como o cérebro, rins e o coração.

Amparado na avaliação da Anvisa, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou, durante coletiva de imprensa em que anunciou a volta da vacinação no público adolescente, que “os benefícios da vacina para este grupo são maiores do que os efeitos adversos”. O auxiliar de Queiroga, titular da pasta que cumpre quarentena em Nova York após testar positivo para a Covid-19, também que os adolescentes continuarão a ser imunizados exclusivamente com a Pfizer, único imunizante autorizado pela Anvisa para aplicação nesta faixa etária.

