Covid-19: Fortaleza atinge 65% da meta inicial da aplicação da 3ª dose

Fortaleza atingiu 65% da meta inicial de aplicação da terceira dose ou dose de reforço contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, a Capital pretende vacinar 862 idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP), segundo o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Fortaleza já reforçou a imunização de 561 pessoas, entre idosos de 70 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas. Os dados são da plataforma Vacinômetro, da Prefeitura de Fortaleza, atualizados até a última quarta-feira, 15.

A campanha teve início no dia 8 de setembro. Apenas idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves etc) e que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses estão sendo contemplados com a dose extra do imunizante. A imunização ocorre com doses da vacina Pfizer/BioNTech.

O avanço da campanha, para as demais pessoas que não vivem nas instituições, depende da chegada de novas doses de vacinas que serão entregues pelo Ministério da Saúde, no qual serão destinadas especificamente para a campanha, conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza em ligação O POVO.

A pasta destacou que, com a chegada das novas doses, poderá definir a logística de aplicação da D3 para os demais públicos. Além de definir se o público será orientado a ir aos pontos de vacinação contra a Covid-19 na Capital ou se ocorrerá vacinação em domicílio.

A aplicação da terceira dose da vacina no Brasil foi anunciada pelo Ministério da Saúde no dia 25 de agosto. A campanha busca reforçar a imunização contra a Covid-19 de idosos e pessoas imunossuprimidas, um dos principais grupos de risco da Covid-19.

A nova etapa da vacinação foi definida após reunião entre o Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).



