Covid-19: Fortaleza aguarda novos lotes de vacina para avançar na aplicação da 3ª dose

Reforçando a necessidade da imunização para evitar óbitos pela Covid-19, o governador Camilo Santana (PT) informou que o Estado está definindo calendário para aplicação da 3ª dose da vacina contra o vírus nos idosos. "Estamos trabalhando agora o prazo em que nós vamos iniciar uma terceira dose, de reforço, na população mais idosa no Estado do Ceará", afirmou durante transmissão para anúncio do novo decreto estadual.



Sobre o assunto Covid-19: Ceará tem mais de 50% da população vacinada com pelo menos uma dose

Mais de 100 mil adolescentes de Fortaleza foram vacinados em uma semana

Fortaleza agenda adolescentes de 12 anos para vacina contra Covid-19

Ele fez novamente um apelo aos que ainda não se vacinaram, lembrando o caso da primeira vítima da variante Delta no Estado. Um homem de 45 anos que tinha obesidade e não havia sido vacinado contra o vírus.

"Você que ainda não se vacinou, procure se vacinar. Lembre-se do exemplo dessa semana de uma pessoa que morreu no Ceará, o primeiro caso pela variante Delta, e que poderia ter sobrevivido se tivesse se vacinado. Morreu porque não tinha tomado a vacina. A vacina, não que evite de ter a Covid-19, mas diminui muito as consequências, a gravidade da doença", alertou o governador.

O Ceará já confirmou oficialmente 96 casos dessa cepa. Desse total, apenas 28 (29%) foram vacinados com pelo menos uma dose, e 16 completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ou seja, 71% dos infectados com essa mutação não foram vacinados contra a infecção.

Ministério

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a aplicação da terceira dose de vacinas contra a Covid-19 deverá começar por idosos e profissionais de saúde.

Na semana passada, ele definiu que, a partir do dia 15 de setembro, será aplicada a dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves, etc) que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses.

Contudo, algumas capitais se anteciparam e já iniciaram a aplicação, como Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Salvador (BA), São Luiz (MA), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

Cenário no Ceará

Segundo Camilo, a demanda assistencial, o número de casos e a transmissão seguem em baixa. O secretário da Saúde Marcos Gadelha disse que o conjunto de dados dá otimismo grande no combate à pandemia. Porém, há preocupação em função da variante Delta.

Ele destacou que há entre 4% e 5% de exames positivos de Covid-19 no Estado. No pico da pandemia, a situação chegou a cerca de 70%. Salientou também a queda do número de casos e mortes. Ele reforçou apelo por vacinação e disse que não há estratégia mais eficaz.

Tags