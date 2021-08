Ceará recebe 117 mil vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 30

O projeto Rota do Sol Nordeste, lançado pela Secretaria do Turismo de Fortaleza, com foco no turismo regional, tem como parceiro a ITA - braço aéreo do grupo Itapemirim. A empresa tem um voo semanal saindo de São Paulo a Natal, com escala em Fortaleza. O plano é integrá-lo com as rotas terrestres da Itapemirim. A ideia é boa, mas o parceiro é temerário. O clipping da empresa mostra isso.

Empresa em Recuperação Judicial e com diversos pedidos de falência, além de pedido de intervenção por credores. No rol, o não pagamento do primeiro mês dos funcionários e o não pagamento de verbas rescisórias. Sem contar as acusações da família Cola (fundadora) contra o atual dono, Sidnei Piva. É acusado de ter pelo menos quatro CPFs. Tentam anular a venda.

SHOPPING CENTER

Segurança em xeque

Fortaleza ainda sobressaltada pelo latrocínio no shopping Iguatemi e eis que a noite de sexta houve o registro de tiroteio no shopping Tacaruna, do grupo JCPM, no Recife. Em tempo: como dissera o consultor Alexandre Jud, no meio da semana à rádio O POVO CBN, os shoppings ainda são espaços seguros. Sobre os protocolos, ele lembra que há países, como a Turquia, que adotam padrões bem mais cabais porque também lidam com o terrorismo. Lá, existe detecção de metais e vistoria em busca de bombas nos acessos de veículos.

FEDERAL E ESTADUAL

Agenda positiva na educação

É bom ver investimentos em educação. Nesta semana houve dois relevantes. Um federal e outro estadual. No caso do federal, a inauguração do campus da UFC em Itapajé. No âmbito do Estado, os R$ 130 milhões anunciados pelo Governo para reforçar a educação em todos os municípios. Haverá dinheiro na mão das prefeituras, o que suscita a atenção para a qualidade dos investimentos a serem feitos pelos gestores. Terão R$ 80 milhões para repartir em compras de equipamento, veículos e implantação de tempo integral. Quanto à UFC, uma exigência dos doadores, a instalação de um teatro. E ele há. O espaço tem 286 lugares na plateia e um palco com 10 metros de largura. A UFC planeja operar como um cineteatro. A área do campus foi doada em janeiro de 2014 pela família do empresário José Maria de Sousa Melo, falecido há 10 anos. O nome do campus, Jardins de Anita, é uma homenagem à esposa do empresário, Anita Inará, nascida na Letônia, também já falecida.

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, Ce, BR - 27.08.21 Local escolhido na Av. Beira Mar para construção do Skate Park (Fco Fontenele/O POVO)

SKATE

Efeito Tóquio

O anunciado investimento da Prefeitura no circuito de skate na Beira Mar é um claro efeito do desempenho do Brasil na Olimpíada de Tóquio. Sem as medalhas, seria mais difícil convencer o prefeito e a opinião média do contribuinte. A propósito, na Era Cid Gomes houve uma série de pistas de skate construídas no Ceará - antes de a modalidade se tornar olímpica. E bem antes, no começo da década de 1980, o então prefeito Lúcio Alcântara foi ainda mais visionário ao fazer o bowl da Beira Mar. Este que ficou abandonado e será demolido agora.

Foto: JOCÉLIO LEAL Henry Negão foi adotado pelo time da concessionária Ford Crasa, em Fortaleza

CONCESSIONÁRIA

A história o cãozinho adotado pela loja

Henry Negão habita a concessionária Crasa, na Washington Soares. Discreto e ao mesmo tempo carismático, o vira-latas ganhou o coração do time da loja. Em especial do gerente Márcio Matos. Ele conta que certa vez Henry, já morando na rua, foi agredido pela ex-dona. A mulher o atacou a pauladas, fraturando o fêmur do bichinho. Matos o socorreu. Henry foi operado. Tem ligeira sequela. Quando as portas fecham, atua na vigilância do prédio. A história de Henry remete a outro caso semelhante. O vira-lata caramelo batizado de Tucson (modelo da marca), recebeu um crachá de "cão-sultor" de vendas em uma concessionária Hyundai na cidade de Serra, no Espírito Santo.

COLÉGIO

Ari de Sá amplia

Oto de Sá Cavalcante toca as obras do anexo Aldeota do Colégio Ari de Sá, com frentes para as ruas Monsenhor Catão, Vicente Linhares e Fonseca Lobo. Vai atender crianças de um a seis anos. O terreno tem 3.912m² e a área construída 11.643m².

Horizontais

Diretoria de Sustentabilidade - A partir de 1º de setembro, a Volkswagen passa a ter uma Diretoria de Sustentabilidade. Priscilla Cortezze terá essa missão. O escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel faz seis anos

ANS - Rogério Scarabel anunciou a saída da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), onde atuou por três anos - metade como presidente.



