Mais de 33 mil adolescentes foram vacinados contra a Covid-19 neste sábado, 28

Com o avanço da campanha de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em adultos, oito capitais brasileiras puderam iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos nesta semana. São elas: Recife (PE), Salvador (BA), Belém (PA), Porto Velho (RO), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE). Ao todo, o Brasil soma agora 17 capitais que estão aplicando o imunizante no público mais jovem. Demais regiões que ainda não iniciaram a vacinação dessa faixa etária esperam começar a campanha em setembro, como Belo Horizonte e Natal.

No cronograma da campanha, cada capital articulou a distribuição das doses para imunização dos mais jovens. Em Fortaleza, por exemplo, a Capital cearense iniciou, nesta quinta-feira, 26, a vacinação dos adolescentes que são restritos ao leito. No próximo sábado, 28, será iniciada a campanha para o público em geral, em ordem decrescente de idade, com adolescentes de 17 anos recebendo a vacina. As listas de agendamento já foram divulgadas pela Prefeitura de Fortaleza na noite dessa quarta-feira, 25, com mais de 39 mil adolescentes agendados para o primeiro dia da campanha do público em geral.

No Rio de Janeiro, que também iniciou a campanha nesta quinta, 26, a vacinação ocorre para meninas com 17 anos recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira, 27, a vacinação será destinada aos meninos com 17 anos. A partir da próxima segunda-feira, é a vez das meninas com 16 anos serem convocadas para receber o imunizante, conforme o calendário de vacinação contra a doença da cidade. A vacinação segue em ordem decrescente de idade ao longo da próxima semana.

Na última quinta-feira, 18, o Brasil tinha apenas nove capitais que tinham iniciado a campanha no País. A primeira capital a aplicar o imunizante nos mais jovens foi São Luís, no Maranhão, no dia 13 de julho. A campanha na cidade segue ocorrendo em ordem decrescente de idade. Na campanha de vacinação dos adolescentes contra o novo coronavírus no Brasil, apenas a vacina da Pfizer/BioNTech é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nessa faixa etária.

Confira a campanha nas capitais:

Fortaleza (CE)

Início da vacinação: 26 de agosto para adolescentes restritos ao leito

Rio de Janeiro (RJ)

Início da vacinação: 26 de agosto para adolescentes de 17 anos anos sem comorbidades

Maceió (AL)

Início da vacinação: 25 de agosto para adolescentes portadores de deficiência e comorbidades

João Pessoa (PB)

Início da vacinação: 24 de agosto para adolescentes portadores de deficiência e comorbidades

Porto Velho (RO)

Início da vacinação: 24 de agosto para adolescentes acima de 12 anos sem comorbidades

Salvador (BA)

Início da vacinação: 23 de agosto para adolescentes portadores de deficiência e comorbidades

Belém (PA)

Início da vacinação: 23 de agosto para adolescentes portadores de deficiência permanente e comorbidades

Recife (PE)

Início da vacinação: 18 de agosto para adolescentes de 12 anos ou mais com comorbidades

São Paulo (SP)

Início da vacinação: 18 de agosto para adolescentes com comorbidades

Boa Vista (RR)

Início da vacinação: dia 16 de agosto para adolescentes com e sem comorbidades

Macapá (AP)

Início da vacinação; dia 16 de agosto para adolescentes com comorbidades

Campo Grande (MS)

Início da vacinação: dia 14 de agosto em ordem decrescente de idade

Manaus (AM)

Início da vacinação: dia 13 de agosto para adolescentes com comorbidades

Rio Branco (AC)

Início da vacinação: dia 4 de agosto para adolescentes em ordem decrescente de idade

Brasília (DF)

Início da vacinação: dia 3 de agosto para adolescentes com comorbidades

Porto Alegre (RS)

Início da vacinação: dia 22 de julho para adolescentes com comorbidades

São Luís (MA)

Início da vacinação: dia 13 de julho para adolescentes em ordem decrescente de idade



