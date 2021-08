Fortaleza começa a planejar vacinação de adolescentes contra Covid-19 nesta semana

Nesta terça-feira, 10, o Centro de Eventos, em Fortaleza, registrou intensa movimentação durante a vacinação contra a Covid-19. No local, que é um dos pontos de aplicação do imunizante na Capital, filas na área interna e externa e nas salas de acolhimento foram observadas nesta manhã. Para hoje, foram agendadas para receber a primeira dose (D1) do imunizante a população em geral, de pessoas nascidas até dezembro de 1997, e gestantes e puérperas. Além desse público, pessoas para receber a segunda dose (D2) e casos de repescagem também estão sendo contempladas nesta terça.

A expectativa da Prefeitura de Fortaleza é que mais de 14 mil pessoas recebam a D1 e 9 mil a D2 até o fim do dia de hoje, conforme informou o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), nessa segunda-feira, 9, pelas redes sociais. No Centro de Eventos, a vacinação segue ocorrendo nas salas de acolhimento, no Salão Jericoacoara e Taíba, e na modalidade drive-thru.

Ao todo, Fortaleza tem 12.085 pessoas que completaram a imunização contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). Em relação à primeira dose, mais de 11 mil pessoas receberam o imunizante. Os dados são da plataforma Vacinômetro, da Prefeitura de Fortaleza, consolidados às 13h53min, desta terça-feira, 10.

Para esta quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12, já foram disponibilizadas novas listas para vacinação contra Covid-19, em Fortaleza. A Capital já alcançou os nascidos até abril de 1999, com 22 anos. A expectativa é de atender mais de 29 mil pessoas entre as primeiras e segundas doses. Os nomes podem ser consultados tanto individualmente pelo site Vacine Já quanto pelo site Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza.



Repescagem

Os atendimentos das repescagem também seguem nesta terça, 10, até quinta, 12. Em Fortaleza, quatro casos de repescagem estão sendo aceitos.

- Pessoas com mais de 40 anos cadastradas no Saúde Digital, mas que não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid;

- Pessoas que estavam doente no dia do agendamento da vacina;

- Pessoas que estavam cumprindo intervalo de 15 dias devido a aplicação de outra vacina;

- Viajantes que perderam a data da aplicação;

Os casos acima devem ser comprovados com a data do agendamento no site Vacine Já ou no site Coronavírus Fortaleza junto a atestados médicos, comprovantes de viagem ou resultado do exame da Covid-19. Para os faltosos, três Centros de vacinação estão disponíveis para aplicação:

Centro de Eventos: aplica segunda dose das três marcas (AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer), atende agendados e os quatro casos de faltosos para aplicação de primeira dose

Cucas: aplica segunda dose de CoronaVac, atende agendados e os quatro casos de faltosos para aplicação de primeira dose

Postos de Saúde: atende segunda dose de AstraZeneca e atende agendados

Shoppings (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Iguatemi): aplica segunda dose da AstraZeneca, atende agendados e atende os quatro casos de faltosos para aplicação de primeira dose



