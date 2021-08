Ceará recebe 152.420 doses da vacina da AstraZeneca, que serão utilizadas para D2

O governador Camilo Santana (PT) usou as redes sociais para responder ao convite feito pela banda Coldplay nesta segunda-feira, 23. No Twitter, o petista garantiu que deve participar do Global Citizen Live, festival que pretende combater a pobreza, defender o planeta e exigir igualdade social. No dia 25 de setembro, a organização vai transmitir shows de vários artistas.

Em resposta, Camilo afirmou que o Ceará "está 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente" e que a participação do estado no evento está confirmada.

Olá, @coldplay. O Estado do Ceará está 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente. Pode contar conosco nessa luta, que deve ser de todos. Nos vemos em setembro na @GlobalCitizenLive. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 23, 2021

Mais cedo, o perfil oficial da banda também citou no Twitter os governadores Waldez Góes (PDT, Amapá), Helder Barbalho (MDB, Pará), Mauro Mendes (Democratas, Mato Grosso), coronel Marcos Rocha (sem partido, Rondônia), João Azevêdo (Cidadania, Paraíba) e Wellington Dias (PT, Piauí).

Na publicação, os artistas escreveram: "Olá, os estados que vocês representam têm uma ótima oportunidade para fazer história no combate às mudanças climáticas. Vocês vão se juntar a nós no Global Citizen Live com compromissos de conservação e adaptação?"

O Coldplay é um dos artistas convidados para o evento mundial Global Citizen Live. O objetivo da ação é ajude a lançar as bases para o sucesso na cúpula do G20 em Roma, bem como na COP 26 em Glasgow no final do ano, nas quais o Brasil possui participação. O festivam é apoiada por mais de 35 governos e líderes mundiais.

No dia 25 de setembro, a organização vai transmitir shows de artistas como Coldplay, Lorde, Billie Eilish, Green Day, Demi Lovato e The Weeknd. Também acontecerão eventos presenciais em Lagos (Nigéria), Nova York (EUA) e Paris (França).

Tags