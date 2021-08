Ceará tem 21,73% da população vacinada contra a Covid-19

Para cumprir a meta de vacinar todos os adultos até o fim de agosto, o Ceará planeja mutirão para aplicar 1,5 milhão de doses da Coronavac nos dias 28 e 29 deste mês. Em entrevista no Debates do Povo, na Rádio O POVO/CBN, na tarde dessa quinta-feira, 12, o titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Dr. Cabeto, afirmou que o Estado está planejando ampliar os pontos de vacinação junto aos municípios para aplicação em larga escala.

Serão utilizadas doses extras advindas da aquisição direta entre o Estado e o Instituto Butantan. "A proposta é que a gente receba três milhões de doses no dia 25. Ou seja, 1,5 milhão de cearenses vão ter sua vacina até o dia 29 de agosto. A gente vai fazer um mutirão de vacinação. Tá sendo preparado para ocorrer entre 28 e 29", explicou.

Conforme o secretário, a Sesa vem discutindo parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para utilizar a metodologia das seções e zonas eleitorais. Planejamento deve ser finalizado, no máximo, até a próxima segunda-feira, 16.

"Estamos estudando para ver se a gente usa metodologia não gerando aglomeração e, ao mesmo tempo, ampliar os pontos de vacinação existentes. Fazendo o levantamento do número de pessoas qualificadas e discriminando da forma adequada. Nosso setor de vigilância, a Dra. Magda (Almeida, secretária-executiva) está se reunindo com os municípios, olhando a estrutura existente para a gente fazer essa aplicação em grande escala nos locais onde for possível", detalha.

Com a vacinação, a ideia é que as vacinas enviadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, sejam destinadas à população entre 12 e 18 anos. Apenas uma vacina, a Pfizer, é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nessa faixa etária.

"Uma vez terminado em 29 de agosto, a gente pensa que a vacina do PNI pode ser direcionada à vacinação entre 12 e 18 anos. Se for mantido esse fluxo de vacinas vindo do Governo Federal, vamos ter, nos primeiros dias de setembro, parte da população de 12 a 18 anos vacinada", prospecta.

O secretário pontuou ainda que, uma vez vacinada toda a população adulta, a aplicação de uma terceira dose deve ser discutida. "Estudos científicos sugerem que em algumas populações de maior risco talvez seja necessário fortalecer ainda mais a eficácia da vacina", acrescentou.

Risco de terceira onda

Na avaliação do titular da Sesa, um novo lockdown é "pouquíssimo provável". "Com a perspectiva que a gente tem, não acredito que vamos ter retrocesso com as estratégias que o Ceará está tomando. Vamos fazer vacinação em massa até fim de agosto. Fazemos monitoramento intenso com testagem no deslocamento interestadual. Mesmo a gente tendo somente perto de 26% da população com vacinação completa, existe um percentual que já se infectou. Acho pouco provável grandes retrocessos", afirmou.

Ele frisa, contudo, que é preciso estudar o comportamento viral na região e estar atento às variáveis. O secretário acredita que, se houver terceira onda, não será na mesma dimensão da segunda: "Vamos ter provavelmente surtos epidêmicos menores".

"Se nada acontecer, se não vacinarmos ou a vacinação mantiver fluxo muito baixo, podemos, sim, ter uma terceira onda. Em números aparentemente menores do que a primeira e a segunda. Mas isso vai ocorrer na dependência do comportamento da população e das barreiras sanitárias que sejam feitas, da velocidade de vacinação e da imunidade estabelecida na população, que isso nós não sabemos", detalhou

Ele explicou que tradicionalmente três critérios são usando para avançar ou retroceder na flexibilização: aumento da incidência de casos, aumento da incidência de internações em UTI ou enfermaria, e aumento da razão de transmissão.

"Uma vez havendo isso, nós retrocedemos. Primeiro, para as atividades com maior risco de transmissão, em ambientes fechados, cujo contato interpessoal é maior. Isso é decidido em comitê. Mas nós não temos isso. Temos queda diária e alguns municípios que tem oscilando, com transmissão abaixo de um em todas as regiões", ponderou.

Segundo ele, é preciso saber o percentual de pessoas com imunidade adquirida, quem são essas pessoas e onde estão no Ceará, além de ganhar tempo com a vacinação. "Foi prudente chamar a atenção da população dizendo: Olha, não evolua no risco de contaminação", disse.

