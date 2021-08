CearÃ¡ recebe lote com 107.640 doses da vacina da Pfizer

Lote será utilizado na aplicação da primeira dose (D1) e da segunda dose (D2). Estado deve ainda hoje receber mais um carregamento, dessa vez com 124.500 doses da AstraZeneca, para D2

O Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira, 16, um carregamento contendo 107.640 doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que serão utilizadas na aplicação da primeira dose (D1) e na da segunda dose (D2). Segundo informações divulgadas nas redes sociais do governador Camilo Santana (PT), ainda hoje à noite o Estado deve receber mais um lote, dessa vez com 124.500 doses da AstraZeneca, para D2.

Recebemos nesta tarde um lote com 107.640 doses de vacinas da Pfizer, que serão utilizadas para D1 e D2. À noite está prevista a chegada de um novo lote, com 124.500 doses da AstraZeneca (D2). Não vou descansar um minuto até que todos os cearenses estejam vacinados. pic.twitter.com/21GsSxOQJR — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 16, 2021

Com o quantitativo de doses recebidas e aquelas que estão previstas, a Unidade Federativa deve registrar, ao todo, o acumulado de 232.14 doses recebidas só nesta segunda, 16. "Não vou descansar um minuto até que todos os cearenses estejam vacinados", escreveu o governador em publicação.



Tanto as doses que chegaram na tarde desta segunda. 16, como as que vão chegar serão distribuídas e encaminhadas para os municípios, dando sequência à companha de vacinação contra a patologia. O Estado já vacina a população em geral, com idades entre 18 a 59 anos, em ordem decrescente.

Em Fortaleza, epicentro da pandemia no Estado, pessoas nascidas em 2000 já estão sendo agendadas para a imunização nos postos de atendimento da Cidade. Apesar dos avanços no processo de imunização, um total de 96 mil pessoas que estão aptas para se vacinar contra a doença pandêmica sem precisar de agendamento ainda não compareceram aos locais de vacinação.

