Quem será o próximo técnico do Brasil após Tite? Veja lista

A saída de Tite da seleção brasileira após derrota na Copa do Mundo 2022 abre espaço para a chegada de um novo técnico; confira os mais cotados ao cargo

O confronto entre Brasil e Croácia nas quartas de final terminou com a derrota da seleção brasileira na disputa por pênaltis e o anúncio da saída do técnico Tite, após seis anos com a seleção brasileira.

A despedida do cargo foi anunciada desde janeiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) procura um substituto.

Quem vai substituir Tite na seleção do Brasil?

O próximo técnico da seleção brasileira deve começar a treinar a equipe para o início das Eliminatórias da Copa de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, em março de 2023.

Os candidatos a seguir, incluindo brasileiros e estrangeiros, são os mais cotados.

Josep “Pep” Guardiola

O técnico espanhol assinou contrato com o Manchester City até 2025, o que torna a sua presença no cargo da seleção brasileira inviável.

Além disso, a questão monetária também poderia oferecer um impasse. O salário de Guardiola é de 24 milhões de euros por ano (aproximadamente 132 mil reais), enquanto Tite, como técnico do Brasil, recebia cerca de 20 milhões de reais.

Dorival Júnior

Atualmente sem clube, a passagem de Dorival pelo Flamengo rendeu uma Taça Libertadores e a Copa do Brasil para a equipe rubro-negra.

Como treinador do Ceará, venceu todos os seis jogos disputados na Sul-Americana e terminou a sua passagem pelo Vozão com 18 partidas, entre 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Jorge Jesus

O técnico é conhecido por sua passagem no Flamengo, com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, mas seu retorno ao cenário europeu de futebol não ofereceu grandes vitórias.

Desde 2022, trabalha para o clube turco Fenerbahçe, na segunda posição do Campeonato Turco.

Fernando Diniz

Em transmissão para o canal “RonaldoTV”, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno citou o treinador do Fluminense, Fernando Diniz. “Dessa lista, a CBF cogitaria o Fernando Diniz. Tem outros nomes internacionais também que não foram citados”, complementou em live.

Sob o comando de Diniz, o Fluminense foi um dos classificados para a semifinal da Copa do Brasil e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira

O primeiro técnico português do Palmeiras, foi o responsável por duas Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, um Paulistão e uma Recopa Sul-Americana.

Do total de 180 jogos pelo “Verdão”, Abel Ferreira teve 104 vitórias, 42 empates e 34 derrotas.

Mano Menezes

O técnico do Internacional já assumiu a seleção brasileira, após a eliminação na Copa de 2010, e ficou até 2012. Apesar da vitória no Superclássico das Américas, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América 2011.

Carlo Ancelotti

O italiano Carlo Ancelotti é um dos cotados para assumir o posto de técnico da seleção brasileira e possui um histórico de 23 títulos conquistados em 27 anos de carreira, entre eles quatro taças da Champions League.

Ancelotti dirige o Real Madrid e só poderia assumir a posição de técnico do Brasil em junho de 2023, quando a temporada estivesse finalizada.

