Manchester City renova contrato com Guardiola até 2025

Cotado para assumir a seleção brasileira, o espanhol disse estar muito feliz com a renovação. Técnico conquistou 11 troféus importantes no clube, incluindo quatro dos últimos cinco títulos da Premier League

O Manchester City deu um grande presente para os seus torcedores nesta quarta-feira, 23. O clube anunciou a renovação contratual com o técnico Pep Guardiola. O novo vínculo é válido até 2025. O treinador chegou a ser cotado para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. No entanto, questão financeira foi empecilho.

"Estou muito feliz por ficar no Manchester City por mais dois anos. Não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Estou feliz e confortável aqui. Tenho tudo o que preciso para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu sei que o próximo capítulo deste clube será incrível para a próxima década. Aconteceu nos últimos dez anos e acontecerá nos próximos dez anos porque este clube é muito estável", disse o treinador.

"Desde o primeiro dia senti algo especial por estar aqui. Eu não posso estar em um lugar melhor. Ainda tenho a sensação de que podemos conseguir mais juntos e é por isso que quero ficar e continuar lutando por troféus”, completou.

O comandante espanhol está na equipe inglesa desde 2016 e vem fazendo história. Até o momento, o catalão conquistou 11 troféus importantes, incluindo quatro dos últimos cinco títulos da Premier League.

Em todas as competições, Guardiola venceu 271 das 374 partidas que disputou, gerando um aproveitamento de 72,4%. Além disso, são 921 gols marcados, ou seja, uma média de 2,46 tentos por compromisso.

“Estou muito feliz que a jornada de Pep com o Manchester City continue. Ele já contribuiu muito para o sucesso e estrutura desta organização, e é emocionante pensar no que pode ser possível dada a energia e ambição que ele claramente ainda tem", disse Khaldoon Al Mubarak, presidente do clube,

"Sob a sua liderança muito especial, o nosso time conquistou muito, jogando continuamente e evoluindo constantemente, um estilo de futebol do City que é admirado em todo o mundo. Como todo torcedor do City, estou ansioso pelo que está por vir", finalizou.

Próximo treinador do Brasil

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Francisco Novelletto, revelou o porquê de não aceitar a vinda de Guardiola, do Manchester City. Além disso, comentou que Dorival, do Flamengo, é a primeira opção da entidade no momento.



"Se vencermos a copa, iremos fazer de tudo para o Tite permanecer no comando da Seleção Brasileira. Mas fizemos uma consulta pelo Guardiola e ele aceitaria treinar a seleção. Porém, o salário de 24 milhões de euros por ano é impagável", explicou em entrevista à Rádio Grenal. "(O Dorival) é o bola da vez", prosseguiu.

Após a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite já anunciou que não dará continuidade à frente da Seleção Brasileira. Além dos dois treinadores citados, outros que foram cotados são Fernando Diniz, do Fluminense, e Abel Ferreira, do Palmeiras.