Ancelotti mostra interesse em assumir seleção brasileira após fim da temporada europeia

De acordo com informações do Uol, o italiano foi consultado pela CBF em outubro. Treinador se mostrou aberto a negociar, mas apenas após o fim da temporada europeia. CBF, entretanto, não estaria disposta a esperar até junho

Com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo ao perder para a Croácia, nos pênaltis, pelas quartas de final, chegou ao fim o trabalho do técnico Tite na equipe. Assim, a CBF busca um novo profissional para ocupar o cargo, e Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, aparece como uma opção.

De acordo com informações do Uol, o italiano foi consultado pela CBF em outubro. Ancelotti se mostrou aberto a negociar, mas apenas após o fim da temporada europeia, em junho de 2023. Segundo o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, questionado se poderia nomear um interino e esperar até junho, Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, disse: "Impossível".

O treinador de 63 anos tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Portanto, a CBF teria de negociar a saída de Ancelotti com o clube espanhol, e definir um interino para comandar a seleção na Data Fifa de março, ainda sem jogos marcados.

Outro nome do futebol europeu que vem sendo especulado é o catalão Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City. O técnico, porém, renovou contrato com o clube inglês até junho de 2025.

Vale lembrar também as opções com histórico no futebol brasileiro. Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, Dorival Júnior, campeão continental e da Copa do Brasil pelo Flamengo, e Fernando Diniz, terceiro colocado com o Fluminense no último Brasileirão, são especulados para o cargo.

Carlo Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Ao todo, o italiano conquistou 23 títulos em 27 anos de carreira no futebol profissional. Dentre eles, destacam-se quatro taças da Champions League, duas pelo Milan (2003 e 2007) e duas no Real Madrid (2014 e 2021), e cinco de campeão nacional nas grandes ligas da Europa, Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Itália (Milan), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid).

